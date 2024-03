La splendida Italia affronta la Scozia per la prima vittoria casalinga nel torneo dal 2013

Questo è il risultato di questo torneo delle Sei Nazioni. In una partita emozionante e senza esclusione di colpi, l'Italia ha battuto sabato 9 marzo a Roma la Scozia (31-29). In un confronto strepitoso e teso negli ultimi minuti, la Nazionale ha fatto molta strada per regalarsi un'altra prestazione di rilievo, due settimane dopo il pareggio in Francia (13-13). Con questa prima vittoria casalinga nel torneo dal 2013, gli italiani confermano i loro straordinari progressi dalla nomina di Gonzalo Quesada ad allenatore a gennaio.

Attraverso questi dettagli ci rendiamo conto della portata della maturità della squadra. L'Italia, assediata nel suo accampamento, in balia di un calcio di rigore, e sotto la pressione della Scozia, resiste. Ventiquattro giocate e 3 minuti e 52 secondi alla piega senza break, finché Sam Skinner salva in avanti. L'arbitro Angus Gardner non aveva ancora fischiato quando lo Stadio Olimpico si alzò per celebrare i suoi lottatori. Undici anni che il pubblico italiano aspettava questo.

Giorno 4: l'Italia batte la Scozia!



Lo Stadio Olimpico è in subbuglio! Imperterriti, gli azzurri hanno eliminato la Scozia regalandosi la prima vittoria nell'edizione 2024 del Sei Nazioni al termine di una partita assolutamente pazzesca (31-29).









Con questo torneo, il maggior successo dal 2013, l'Italia ha qualcosa da aspettarsi. Innanzitutto perché i suoi leader Tommaso Minoncello (21 anni), Angie Capuzzo (24 anni) e Ross Vincent (21 anni) incarnano il futuro, oltre che il presente. Anche perché questa nuova Nazionale sa gestire la partita nel tempo e non crolla più nei suoi momenti deboli. È stata entusiasmante contro l'Inghilterra (24-27), unita contro la Francia, e ha saputo combinare queste due virtù per costruire il suo successo.

La Scozia rimane incoerente

L’inizio però ci ha fatto temere il peggio. Oscurati dall'intensità e dalla precisione degli scozzesi, abili nel gioco dopo il contatto, gli italiani hanno concesso molto facilmente tre tentativi di Xander Fagerson (7, 3-7), Kyle Steyn (12, 3-14) e Pierre Schumann (28 ). , 10-22). Ma la Nazionale ha risposto con malizia e fantasia, con combinazioni sapientemente coordinate in un secondo sipario scozzese fatiscente. L'ispirazione di Martin Page Rilo a Ignacio Brix (15, 10-14) e poi di Paolo Garbisi a Lewis Lynagh (44, 21-22) hanno avvicinato gli italiani, prima che Stephen Varney regalasse loro il vantaggio (57, 28-22).

Giornata 4: L'Italia torna a segnare con una meta di Lewis Lynagh



Alla sua prima selezione per l'Italia, Lewis Lynagh ha segnato una meta che ha permesso alla sua selezione di tornare a un punto. Paolo Garbisi colpisce ancora il palo dopo aver tentato una trasformazione.









Trasparenti, irriconoscibili dopo il brillante esordio, gli scozzesi non sono mai riusciti a contenere l'euforia. Una meta di Hope Skinner (78esimo, 31-29) dà loro un doppio bonus e li lascia, matematicamente, in corsa. Ma dovremo vincere a Dublino con un bonus, senza lasciare punti agli irlandesi, e contando di battere gli inglesi in Francia. Con le scarse prestazioni contro Galles (27-26) e Francia (16-20) prima di questa sconfitta, il compito sembra impossibile.