Francia, Germania e Italia hanno concordato come sarà regolamentata l'intelligenza artificiale in Europa e questo cambia tutto

L’accordo concluso dal G7 propone un codice di condotta che, a priori, non darà luogo ad alcuna legge. La proposta di Germania, Francia e Italia inizialmente non sostiene l’imposizione di sanzioni.

L’intelligenza artificiale sarà finalmente meglio regolamentata in Europa

Poco dopo Francia, Germania e Italia hanno preso le redini della regolamentazione dell’intelligenza artificiale (AI) in Europa l’accordo concluso dal G7 il 30 ottobre . Il governo degli Stati Uniti sostiene lo sviluppo di normative permissive che non ostacolino lo sviluppo di questa tecnologia dirompente, mentre Francia e Germania condividono una visione molto più rigorosa che mira a regolamentare l’IA mediante un controllo rigoroso.

Tuttavia, né gli Stati Uniti né l’Europa hanno ottenuto il sostegno della maggioranza, bensì il Giappone. La sua proposta è a metà tra il permissivismo americano e il rigore europeosenza che il suo lassismo entri in conflitto con l’esigenza di tutelare il diritto d’autore o di evitare l’esposizione dei dati personali. Questa è proprio la sua forza più grande e il motivo per cui alla fine ha prevalso questa terza via. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare. L’accordo raggiunto dal G7 appena tre settimane fa propone a codice di comportamento che dovrebbero presumibilmente essere rispettate dalle aziende che lavorano nel campo dell’IA.

L’Europa non vuole essere negligente con l’intelligenza artificiale

Il codice di condotta proposto nell’accordo del G7 è volontario e non porterà all’adozione di una o più leggi. D’altro canto, il regolamento su cui l’Unione europea lavora dal maggio 2022 porterà, da parte sua, effettivamente a una legge. La sua strategia raccomanda classificare i sistemi di intelligenza artificiale su tre livelli con prestazioni diverse che saranno regolate da vincoli diversi a seconda delle capacità di ciascuno di essi. È in questo contesto che Germania, Francia e Italia hanno definito il quadro entro il quale si svilupperà la futura regolamentazione europea con l’obiettivo di averla pronta ed entrata in vigore il più rapidamente possibile. Tuttavia, la proposta di questi tre paesi dovrà presto essere discussa all’interno della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per dare voce alle altre nazioni rappresentate in queste istituzioni.

Credito fotografico: Diliff

Il documento prodotto dai tre paesi citati nel paragrafo precedente sostiene la necessità di regolamentare l’applicazione dell’intelligenza artificiale e non la tecnologia stessa. “I rischi insiti nell’IA risiedono nell’uso che faremo dei sistemi di intelligenza artificiale e non nella tecnologia in sé”, si legge nella proposta di Germania, Francia e Italia. Lo specifica anche lei “I modelli dovrebbero includere informazioni rilevanti per comprenderne il funzionamento, le capacità e le limitazioni e dovrebbero essere supportati dalle migliori pratiche della comunità degli sviluppatori”.

Tuttavia, questo documento non prevede, come primo passo, l’imposizione di sanzioni. Ciò che propone è che se le violazioni del codice di condotta si verificano dopo un certo periodo di tempo, le autorità di regolamentazione istituiscano un sistema di sanzioni adeguato all’entità delle violazioni. Vedremo come gli altri paesi dell’Unione Europea accoglieranno il documento firmato da Germania, Francia e Italia e se, alla fine, il grande perdente sarà il movimento Open Source a causa di una regolamentazione meno lassista superiore a quello degli Stati Uniti o della Cina, come sostengono alcuni esperti.