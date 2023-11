Quando l’Italia si invita a Dugny

In occasione della settimana della gastronomia italiana nel mondo, gli studenti BTS MHR del Lycée Hôtelier François Rabelais di Dugny hanno allestito una Trattoria presso il ristorante della formazione.

Per due giorni gli studenti hanno sperimentato un ristorante pop-up sul tema della Trattoria. Questo progetto fa parte del loro corso di studio sui concetti di ristorazione per consentire loro di comprendere meglio il loro programma di gestione BTS negli hotel e nella ristorazione.

Per soddisfare i propri clienti, gli studenti hanno ideato un menù con sole specialità italiane. Cocktail e antipasti, Pizza, pasta E dolcezzasenza dimenticare i famosi Limoncello, tutto fatto in casa ovviamente! Il ristorante dell’applicazione è stato ridecorato con i colori dell’Italia con molti cenni culturali dello stivale.

Il conservatorio Dugny, sotto la direzione di La signora Soussanaè venuto a cantare un repertorio italiano per allietare la prima serata e i giovani allievi si sono messi in gioco cantando a turno tutti in coro” Bella Ciao “.

Gli studi di concetto sono progetti interdisciplinari che offrono una visione raffinata dei diversi obiettivi gestionali dell’attività. Attraverso quattro progetti sviluppati nel primo anno, gli studenti scoprono e sperimentano le diverse offerte della ristorazione. Ogni comitato direttivo gestisce il proprio ristorante temporaneo sotto la supervisione dei propri insegnanti con i quali si è preparato in anticipo. Lavorano in collaborazione con le classi Bac STHR e Upgrade. A valle, scrivono un white paper del concetto studiato, inclusa una sezione dedicata alla gestione finanziaria e di marketing del progetto. Ciò li impegna già al loro futuro ruolo di manager.

Il primo concetto studiato riguardava l’attività di ristorazione. L’evento è culminato nell’organizzazione di una cena di beneficenza per Uniser, raccogliendo 10.000 euro per la ricerca contro la sclerosi multipla.

Il prossimo concept di catering pop-up avrà luogo il 28 e 29 novembre sul tema Steakhouse.

Prenotazione possibile sul sito del Lycée Hôtelier François Rabelais de Dugny.

Gli insegnanti supervisori, Maxime Lafon, Benjamin Milloux E Giuliano Tommasoincoraggiare gli studenti a perseverare nell’apprendimento e congratularsi con loro per il lavoro svolto.