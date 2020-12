Thema lancia in Italia il suo servizio OTT “lebouquetafricain.tv” – Immagine

Thema, filiale di Canal + International specializzata nella distribuzione di contenuti audiovisivi multiculturali, ha annunciato il lancio del suo primo servizio OTT multischermo per le comunità africane in Italia, “lebouquetafricain.tv”. La soluzione comprende 10 canali in diretta e il catalogo SVOD “+ D’AFRIQUE” che offre una selezione di film e serie africane, con una quota significativa di contenuti dal canale “NOLLYWOOD TV”. L’applicazione consente l’iscrizione ad una delle seguenti offerte: “PACK TERANGA” con 5 canali senegalesi tra cui RTS, 2STV e il canale Wolof SUNU YEUF a 2 € / mese; “ENTERTAINMENT PACK” con 5 canali di intrattenimento tra cui “NOLLYWOOD TV”, “A +” e “TRACE Africa” a 2 € / mese; “LA TOTALE PACK” abbinando le due precedenti offerte a 3,50 € / mese. Inoltre, “+ D’AFRIQUE” è disponibile in ciascuna delle offerte, tutte non vincolanti. Gli utenti possono testare il servizio con un primo mese gratuito.

“Questo nuovo servizio è un primo passo nello sviluppo di applicazioni BtoC per Thema e sarà presto seguito da altri lanci”, ha affermato Sylvie Michel, Deputy CEO di Thema. Thema ha scelto la soluzione Beemix di Alpha Networks per sviluppare il suo servizio OTT, completamente implementato nel cloud. L’applicazione è già disponibile tramite Android con la funzione Chromecast, così come sul web su “lebouquetafricain.tv”, e dovrebbe essere distribuita su iOS a gennaio, ha detto Thema.