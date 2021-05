Foot – Italia – Una Roma prepotente vince il derby contro la Lazio

Italia

Nel derby romano che conta per la 37esima giornata di Serie A, la Roma ha vinto sabato contro la Lazio (2-0).

La Roma è uscita vittoriosa nel derby romano contro la Lazio (2-0). Se la Lazio ha dominato l’inizio del match, il gol di Mkhitaryan alla fine del primo periodo (42 °) ha messo una botta alle spalle dei biancazzurri. Un colpo da cui non sono riusciti a riprendersi nella ripresa.

Senza un’idea reale, la Lazio non è riuscita a trovare spazi. La Roma ha saputo sfruttare gli spazi e, con un gol da fuori area, è arrivato Pedro a concretizzare la prestazione della Roma (78 °) assicurando la vittoria del suo popolo. Serata difficile per la Lazio che ha chiuso il match in dieci dopo l’espulsione (secondo giallo) di Acerbi (87 °).

Nonostante la sconfitta, la Lazio giocherà sicuramente in Europa League, mentre la Roma quasi si assicurerà un posto in Europa Conference League la prossima stagione.

