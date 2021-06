Finalmente le mascherine da esterno

Da domani, lunedì, tutta l’Italia (compresa la piccola regione nord-occidentale della Valle d’Aosta) è “zona bianca”. Allo stesso tempo, l’uso della mascherina protettiva negli spazi aperti non è più obbligatorio, se non solo nei luoghi affollati.

Nel frattempo, le autorità invitano i cittadini a prestare particolare attenzione e a continuare a mantenere le distanze di sicurezza, a causa dei maggiori rischi della variante “delta”. Secondo nuove stime, questa variante viene rilevata nel 16% dei contagi.

I medici di famiglia e il ministero della Salute lanciano un appello ai cittadini perché non vadano in vacanza fino a dopo aver completato il corso di vaccinazione. Allo stesso tempo, chiedono a tutti i residenti nel Paese di età superiore ai 60 anni che non sono stati ancora vaccinati (il loro numero è stimato in 2,5 milioni) di farlo immediatamente.

Il capo dell’Istituto superiore di sanità italiano, Silvio Brusaferro, ha sottolineato che “da domani verrà abolito l’uso obbligatorio della mascherina negli spazi aperti, ma se i contagi aumenteranno bisognerà adottare nuove restrizioni”.

Vincenzo de Luca, governatore della Campania (capoluogo), decise che i cittadini avrebbero potuto indossare una maschera solo quando erano sicuri di essere lontani dagli altri. “Ciò significa che la mascherina dovrebbe restare obbligatoria nel nostro territorio nel 90% dei casi”, ha aggiunto De Luca.

Oggi, però, i casi di coronavirus continuano a diminuire. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 782 casi e 14 persone hanno perso la vita.