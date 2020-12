La fine della dipendenza degli Stati dal “denaro facile” sarà dolorosa

Deflazione – Di fronte alla crisi, la politica di aggiustamento della Banca Centrale Europea, rilanciata prima della crisi Covid, nell’autunno del 2019, non è stata senza fine.

La Banca centrale europea ha salvato l’economia europea dal disastro al culmine della crisi. E ancora? Mentre l’arrivo dei vaccini alimenta la speranza di vedere la fine del tunnel, l’uscita dalla crisi non sarà meno difficile. I paesi, molti dei quali superano i debiti, sono abituati ai “soldi facili” di Francoforte che finanzia i loro deficit. La certezza che la Banca Centrale Europea riacquisterà la maggior parte delle emissioni obbligazionarie ha allentato le tensioni sui tassi di interesse ai minimi storici. Il Portogallo e l’Italia stanno attualmente indebitandosi vicino allo 0%, e Grecia e Spagna non sono lontane da questo. I paesi della zona euro quest’anno hanno contratto circa 1.500 miliardi di euro di nuovo debito. Il suo debito è in media pari alla ricchezza totale prodotta in un anno nella zona euro. A maggior ragione per i paesi “meridionali”, tra cui Francia (120%) o Italia (160%).

Leggi anche:La Francia è fortemente indebitata come mai prima d’ora, ma a tassi negativi

Il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, era rappresentato da molti leader