Ferronato unisce la tecnologia svizzera alla pelletteria italiana

Veronato, Innovazione Globale

Allo stesso tempo, i rischi associati al nostro stile di vita connesso stanno diventando sempre più acuti, minacciando la sicurezza dei dati personali e mettendo in discussione l’impatto delle radiazioni emesse dai dispositivi elettronici. In questo contesto, il gruppo ha poi deciso di integrare la propria tecnologia anche in accessori come borse e portamonete, lanciando la collezione Ferronato nel 2022.

Grazie al tessuto metallico MetaFab®, gli accessori Ferronato bloccano le onde elettromagnetiche: “Il fatto che possiamo essere facilmente rintracciati dalla posizione dei nostri dispositivi, sentiti dal microfono e persino visti dalla telecamera, ci ha fatto decidere di portare tranquillità agli utenti.“, spiega Alessia Veronato, amministratore delegato del brand di quarta generazione.

Massima riservatezza

La gamma è disponibile in Porta carte RFIDPortafogli, pochette, borsette e custodie protettive. Smartphone, tablet, laptop, chiavi dell’auto e carte bancarie sono completamente fuori rete, protetti e non rilevabili.

Grazie alle diverse sezioni, l’utente ha la libertà di utilizzare o meno la tecnologia: “I nostri accessori forniscono una soluzione efficace e veloce per isolarsi dal mondo digitale durante momenti specifici come una conversazione segreta o quando si desidera disconnettersi dalle onde elettromagnetiche durante la notte. Inoltre, il dispositivo scivola semplicemente in un altro scomparto se vuoi rimanere connesso“, continua Alicia Veronato.

Novità: la custodia per iPhone blocca le onde elettromagnetiche

Da metà novembre Ferronato mette in commercio una custodia per iPhone che attenua del 95% le radiazioni dello smartphone, proteggendo così l’utente dalle radiazioni emesse e mantenendo il dispositivo a portata di mano. Combinando la tecnologia svizzera con la nobiltà della pelle italiana, tutti i pezzi sono progettati nel Nord Italia, noto per la sua esperienza nella pelletteria.

Dopo l’apertura del primo negozio a Losanna, Veronato prevede di aprire altri punti vendita in Svizzera e all’estero e di collaborare con importanti distributori.

