Banca Mondiale: L’immigrazione è il motore della crescita economica in Tunisia

In un’epoca in cui la circolazione delle persone è sia una sfida che una risorsa, è tempo di esplorare come la migrazione modella il futuro della Tunisia e incide sulla sua economia in continua evoluzione. Nel suo ultimo rapporto, la Banca Mondiale esplora in profondità il ruolo fondamentale che la migrazione svolge nell’economia nazionale.

La seconda parte dell’ultimo Economic Outlook della Banca Mondiale per la Tunisia evidenzia l’importante ruolo che la migrazione gioca nel complesso contesto economico del paese. Questo rapporto fornisce un’analisi approfondita dei dati, delle tendenze e delle implicazioni dei flussi migratori interni ed esterni, fornendo preziose informazioni su questa questione cruciale.

La migrazione come risposta alle sfide economiche e sociali

Di fronte alle numerose sfide economiche e sociali che la Tunisia deve affrontare, la migrazione è diventata una strategia sempre più importante per la popolazione. Nel corso degli anni i flussi migratori sono aumentati, con un andamento irregolare dal 2019. Questa situazione si spiega con il fatto che i tunisini che emigrano beneficiano di notevoli vantaggi economici, perché gli stipendi all’estero sono spesso molto più alti di quelli visti in Tunisia.

“Secondo l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, gli attraversamenti irregolari delle frontiere europee da parte di cittadini tunisini sono aumentati in modo significativo dal 2019, raggiungendo più di 25.000 nel solo 2022. I tunisini rappresentano 54.000 arrivi (19%), la nazionalità principale dei migranti irregolari. Chi è arrivato in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale tra gennaio 2019 e giugno 2023.si riferisce al documento.

Questi migranti svolgono anche un ruolo cruciale nel contribuire allo sviluppo del Paese, riportando competenze e capitali per gli investimenti. Tuttavia, è importante notare che questi guadagni sono inferiori quando i migranti si trovano in una situazione irregolare, a causa delle restrizioni a cui sono soggetti.

“Negli ultimi decenni, le rimesse hanno rappresentato il principale flusso finanziario verso la Tunisia, raggiungendo il 6,6% del PIL nel periodo 2021-2022, molte volte superiore agli investimenti diretti esteri e agli aiuti ufficiali allo sviluppo. Questi flussi sono anche più stabili di altri, anche in tempi di crisi. Per molti migranti e le loro famiglie, l’aumento del reddito significa migliori condizioni di vita e una maggiore capacità di risparmiare e investire in imprese, alloggi, istruzione o assistenza sanitaria.“, spiega il rapporto.

Il documento evidenzia inoltre che la Tunisia è diventata un luogo di attrazione per i migranti, sebbene il loro numero sia ancora relativamente basso, poiché rappresentano solo circa lo 0,5% della popolazione. Tuttavia, negli ultimi anni questi numeri sono cresciuti più lentamente rispetto all’immigrazione, registrando una crescita del 6% rispetto a un aumento dell’immigrazione del 17%. Ottenere uno status legale per i migranti in Tunisia è difficile, poiché ottenere un permesso di soggiorno e di lavoro può essere oneroso, riducendo la loro capacità di contribuire pienamente all’economia tunisina.

“Nel medio e lungo termine, sarà sempre più importante attrarre immigrati in Tunisia, data la transizione demografica in corso. Come molti paesi a medio e alto reddito, il tasso di fertilità della Tunisia è diminuito drasticamente: da circa 7 bambini nel 1960 a soli 2,06 nel 2022 (sotto il livello di sostituzione). Alla luce di queste tendenze, UN Demographic Prospects stima che la piramide demografica della Tunisia assomiglierà sempre più a quella dell’Italia oggi e che avrà bisogno di un afflusso di manodopera. L’immigrazione sarà sempre più importante per affrontare questa transizione demografica .Il rapporto lo conferma.

Tunisia, Un punto di transito per l’immigrazione clandestina verso l’Europa

Una delle osservazioni più importanti contenute nel rapporto riguarda il fatto che dalla fine del 2022 la Tunisia è diventata un importante punto di transito per la migrazione illegale verso l’Europa. Durante i primi otto mesi del 2023, più di 70.000 persone hanno lasciato la Tunisia per l’Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. Questa cifra rappresenta circa il 44% di tutti i migranti irregolari diretti in Europa e circa due terzi dei migranti che arrivano in Italia attraverso questa rotta. Ciò significa che la Tunisia ha superato la Libia come principale punto di partenza per la migrazione irregolare verso l’Europa. Il fatto interessante è che più di 60.000 di questi immigrati non erano tunisini, ma provenivano principalmente dall’Africa sub-sahariana.

Ma il documento aggiunge che questo aumento delle partenze irregolari ha avuto un impatto negativo, poiché ha portato ad un aumento del numero di incidenti e di vittime al largo delle coste tunisine. Più di 765 migranti sono morti e altri 1.008 sono scomparsi durante la prima metà del 2023 mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo centrale. Ciò rappresenta più di tre volte il numero di vittime registrate nello stesso periodo nel 2022 e nel 2021. Il Mediterraneo centrale rimane la rotta migratoria più mortale del mondo, con oltre 17.000 morti e scomparse registrate dal 2014.

“In futuro, è probabile che la migrazione diventi sempre più importante per la Tunisia (sia in entrata che in uscita), data la transizione demografica sia in Tunisia (la cui piramide demografica nel 2050 assomiglierà all’Italia di oggi) che in Europa. La Tunisia può aiutare a promuovere l’incontro dei migranti con la domanda estera rafforzando la cooperazione con i paesi di destinazione, aumentando così i benefici a lungo termine della migrazione per la Tunisia, in particolare attraverso l’aumento delle rimesse e degli afflussi, la circolazione delle conoscenze e l’aumento dei flussi commerciali e di capitali. I benefici economici della migrazione verso la Tunisia possono essere aumentati facilitando lo status giuridico degli immigrati e la promozione del riconoscimento delle qualifiche.“, spiega il documento.

Quali politiche per massimizzare i benefici della migrazione?

Il rapporto della Banca Mondiale evidenzia anche una serie di raccomandazioni politiche volte a massimizzare i benefici della migrazione per la Tunisia. Queste raccomandazioni includono l’espansione dei programmi di mobilità bilaterale e regionale per facilitare la migrazione regolare, nonché l’aumento dei benefici per i migranti e i loro paesi di origine. Si suggerisce che la Tunisia cooperi maggiormente con i paesi di destinazione per migliorare la compatibilità dei migranti con le esigenze straniere, aumentando così i benefici a lungo termine della migrazione per la Tunisia, comprese le rimesse, la circolazione della conoscenza e l’aumento del commercio e dei flussi di capitali.

Inoltre, i benefici economici della migrazione verso la Tunisia potrebbero essere migliorati agevolando lo status giuridico dei migranti e rafforzando il riconoscimento delle loro qualifiche. Il rapporto sottolinea inoltre l’importanza di coinvolgere il settore privato e i paesi di destinazione nella creazione di percorsi legali per i lavoratori stranieri che cercano di migrare in Tunisia, garantendo diritti pari a quelli dei cittadini nazionali, in particolare dei lavoratori poco qualificati.

In conclusione, il rapporto della Banca Mondiale evidenzia il ruolo sempre più importante della migrazione in Tunisia e sottolinea la necessità di politiche di sostegno per massimizzare i benefici economici di questo fenomeno, gestendo al contempo le sfide associate alla migrazione irregolare. La migrazione può essere un motore di crescita economica in Tunisia se è ben gestita e adeguatamente integrata nelle politiche pubbliche.