Euro 2020: in finale Italia 4-2 ai rigori contro la Spagna, in…

Raggiunto per la prima volta la finale di Euro 2020, dopo che l’Italia ha battuto la Spagna 4-2 ai rigori (1-1 tempi regolamentari e supplementari) Affronterà il vincitore di Danimarca-Inghilterra (mercoledì, 22:00, ANT1).

Il periodo regolare e gli straordinari hanno trovato che le due squadre hanno pareggiato 1-1. Il gol di Alvaro Morata è stato l’1-0 della Spagna all’Italia con un superbo gol di Federico Chiesa.

L’Italia è entrata in partita in modo ancora più aggressivo, mostrando le sue intenzioni fin dalla tenera età. Solo al terzo minuto Parilla fa bella figura, mandando il pallone sulla traversa, ma l’assistente alza la bandierina per fuorigioco.

Anche la Spagna inizia a spingere e al 12′ Pedri manda di testa a Uyartapal, che non riesce a controllare e perde così l’occasione di segnare per la sua squadra.

Al 20′ la Spagna se l’è cavata col peggio, perché Simon è uscito male di casa, ma nessun italiano ha trovato l’occasione per segnare a porta vuota.

Gli iberici continuano a spingere e al 25′ hanno un’altra grande occasione. Dani Olmo tira da fuori area di rigore, palla ricevuta, ribattuta e ribattuta, Donnarumma dice “no”.

Nel secondo tempo è il momento di segnare gol! Originariamente per gli italiani, quando Al 60′ Chiesa insegue in area una palla persa e riesce a sopraffare Simon, realizzando l’1-0.

Ma gli spagnoli non hanno avuto l’ultima parola e così negli anni ’80 hanno riportato il gioco alla pari. Alvaro Morata ha conquistato gli italiani con un bel tiro, segnando 1-1.

Con questo risultato, Italia e Spagna hanno contato tempi supplementari e rigori, poiché nessuna delle due è riuscita a segnare. Infine, con un 4-2 ai rigori, l’Italia ha ottenuto il “biglietto d’oro” per la finalissima di domenica.

Configurazioni di gruppo:

Italia (Roberto Mancini): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (73′ Toloi), Barilla (85′ Locatelli), Zorginho, Verratti (73′ Pesina), Chiesa (107′ Bernardespi), Insigne (85′ Belotti) )

Spagna (Luis Enrique): Simon, Azpilicueta (85′ Gioriente), Laporte, Eric Garcilla, Alba, Cook (70′ Rodri), Busquets (115′ Thiago Alcantara), Pedri, Torres (62′ Morata), Ujartamo (), Olmo .

