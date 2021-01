Strutman: “Sono molto felice di essere tornato in Italia”

Kevin Strutman (30) ha fatto due parole dopo essere arrivato in Italia. È felice di essere tornato in Serie A.

“Sono molto felice di essere tornato in Italia, mi sono sentito bene qui. Poi sono andato in Francia. Ora sono contento di questa opportunità e di giocare nel Genoa. Perché ho scelto il Genoa? Ero in una posizione che non mi andava bene, non ho giocato molto ultimamente, quindi ho parlato con la mia famiglia”. Il mio agente: Volevamo tornare in Italia, il Genoa si è interessato sin dall’inizio. Hanno fatto di tutto per me. E sono molto contento “., Annunciato nel microfono del canale Sky Sports.

“Voglio mostrare sul campo quello che posso offrire”.

È impaziente di conoscere le ragioni: “Ora sto solo pensando di aiutare il club. Spero di aggiungere qualcosa a questa squadra forte. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di allenatore e giocare con loro”. E per aggiungere una parola per i fan di Gnois: “Un messaggio ai tifosi? Voglio mostrare in campo quello che posso offrire, per questo sono venuto qui. Peccato che non possano essere in campo e magari torneranno. Fine stagione. Lotteremo per loro e spero di ritrovarli presto”.

Il suo prestito al Genoa non è stato ufficializzato. Dovrebbe esserlo, per le prossime ore.