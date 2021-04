Ethiquable ha iniziato a produrre cioccolato biologico

Il direttore di Ethiquable, Gerard Rowe, si trova davanti all’ingresso dell’azienda, a Flourence (Jere), il 13 ottobre 2008. Pascal Pavani / AFP

Christophe Eberhardt, Remy Rowe e Stephan Kumar, i tre fondatori di Ethiquable, sono loro i nuovi Willy Wonka di Gear? Riferendosi al personaggio del romanzo Charlie e la fabbrica di cioccolato I libri di Roald Dahl non sono assurdi. “Possiamo dire di sì!” Remy Rowe, co-direttore della società di produzione cooperativa per il commercio equo e solidale (SCOP), è d’accordo, ridendo. “D’altra parte, non c’è diapositiva”, Scherzi Im Rowe, dalla piccola città di Firenze (Gears). O l’odore del cioccolato, per ora. Perché gli armadi di una fabbrica di cioccolato eco-costruita vengono puliti entro pochi mesi. Le macchine saranno testate a maggio e il cioccolato biologico e del commercio equo e solidale inizierà la produzione all’inizio di giugno.

Con questo nuovo strumento, la cooperativa integra le sue attività fino ad allora subappaltate. La massa di cacao prodotta dalla tostatura delle fave in loco viene ora scongelata, incorporata nel latte e nello zucchero e quindi macinata. Quindi viene eseguita la fase della conchiglia e quindi viene formato l’impasto. Quali vantaggi? “Il nostro impianto di medie dimensioni può produrre piccole quantità di cioccolato e quindi elaborare il flusso di cacao biologico e di” origine pura “, a seconda del Paese” Argomenti Christoph Eberhart. “Perché il cacao, come il vino, riflette la natura della terra. “Avremo anche più libertà di testare”, Remy Rowe pieno e pratico.

20 milioni di compresse

Un’altra caratteristica significativa: Aumenta la capacità di produzione. Almeno 1.300 tonnellate di cioccolato devono lasciare la fabbrica nel 2021, ovvero 20 milioni di barrette, ovvero 2.500 tonnellate l’anno successivo, ovvero 25 milioni di pezzi che verranno messi in vendita presso 10.000 punti vendita che rappresentano Ethiquable di grandi e medie dimensioni negozi di dimensioni. Nel 2020 lo stabilimento di Gires ha prodotto 2.000 tonnellate di cioccolato per 12 milioni di pezzi che sono stati subappaltati in Italia.

“Sono stupita da questo progetto virtuoso dall’inizio alla fine.” Annabelle Violet, Direttore regionale della Banca regionale

Ovviamente la cooperativa non opera da sola. Si avvale di una rete di 6.800 coltivatori di cacao, dislocati principalmente in una decina di paesi del Sud America e dell’Africa. Presi insieme in cooperative, gli agricoltori su piccoli terreni di appena cinque ettari non utilizzano fertilizzanti chimici o pesticidi.

