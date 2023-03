Consip utilizza la tecnologia DXC per digitalizzare la Pubblica Amministrazione italiana

Affari, scienza e tecnologia, Covid-19restringimento

Parte dell’accordo quadro pluriennale da oltre 500 milioni di euro

DXC fornirà servizi cloud, applicazioni e infrastrutture per supportare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell’Italia

RomaItaliaE 30 marzo 2023 /PRNewswire/ — DXC Technology (NYSE: DXC), una delle principali società globali di servizi tecnologici Fortune 500, ha firmato un contratto con Consip per la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni in tutto il settore pubblico italiano.

La Consip è il dipartimento acquisti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Funge da agenzia centrale per gli acquisti in Italia, supportando le organizzazioni governative nelle loro attività di approvvigionamento e aiutando a guidare progetti di trasformazione complessi e innovativi.

Attraverso tre contratti separati, DXC è stata selezionata insieme a un gruppo selezionato di fornitori di servizi tecnologici per accelerare la digitalizzazione dei servizi del settore pubblico per massimizzare il valore per i cittadini italiani. Questi contratti fanno parte del Piano nazionale italiano per la ripresa e la resilienza (PNRR), che sta investendo nella digitalizzazione e nell’innovazione per garantire che l’Italia diventi più sostenibile, resiliente e pronta ad affrontare le future sfide economiche e sociali post-pandemia di COVID-19.

L’accordo, che entrerà in vigore nel 2023, copre le seguenti aree:

Gestione dei sistemi per i data center della pubblica amministrazione

DXC fornirà l’infrastruttura IT e di rete, nonché servizi di sicurezza mission-critical per i progetti PNRR. DXC utilizzerà la sua esperienza per gestire e sviluppare sistemi cloud ibridi complessi. L’accordo include la gestione operativa dell’infrastruttura del data center e il monitoraggio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutare le organizzazioni governative a visualizzare, valutare e dare priorità agli investimenti nella sicurezza informatica.

Servizi applicativi cloud e ufficio project management

DXC e nove fornitori di servizi IT avranno il compito di migrare le pubbliche amministrazioni al cloud, sviluppare capacità per implementare servizi digitali in tutta Italia e migliorare le esperienze dei cittadini. Con l’approccio Cloud Right di DXC, le organizzazioni governative beneficeranno di soluzioni ibride personalizzate per massimizzare il valore, accelerare la velocità del servizio e ridurre i costi.

salute digitale

DXC guiderà e gestirà la trasformazione digitale del settore della sanità pubblica italiana. La salute è un settore strategico per l’Italia, dove gli sviluppi tecnologici sono fondamentali per la qualità della vita e l’esperienza medica di ogni cittadino. DXC sfrutterà la sua esperienza nel settore per aiutare le organizzazioni sanitarie a operare in modo più efficiente attraverso un’ampia gamma di soluzioni, tra cui consulenza e piattaforme tecnologiche innovative.

Questi accordi con Consip dimostrano il nostro impegno a supportare l’infrastruttura nazionale italiana in una fase cruciale della sua trasformazione digitale”, ha affermato EugenioMariaBonomi, Amministratore Delegato di DXC Technology Italia.

NicolaMangia, General Manager del settore pubblico italiano presso DXC Technology, ha aggiunto che il settore pubblico ha un volume crescente di dati, applicazioni e sistemi che devono essere gestiti con attenzione. Siamo orgogliosi di fornire l’infrastruttura tecnologica sicura, affidabile e innovativa che costituisce la spina dorsale dei servizi digitali per i cittadini italiani.

