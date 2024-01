Esplorazione delle influenze e delle interazioni dei fattori meteorologici sulla comparsa del tifo nella città di Ganzhou, 2008-2021 | BMC sanità pubblica

Analisi descrittiva del profilo di infezione da tifo scrub e fattori meteorologici

Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2021, nella città di Ganzhou sono stati segnalati un totale di 5.942 casi di tifo da macchia. Il tasso di incidenza ha mostrato un trend in aumento dal 2008 al 2018, con un tasso di incidenza medio che ha raggiunto il 3,56 per 100.000. Tuttavia, dal 2018 al 2021, si è osservata una tendenza al ribasso nel tasso di infezione, con un tasso medio di infezione che ha raggiunto il 7,98 per 100.000. (Figura supplementare 1) Di questi casi, il 34,9% (2074 casi) erano maschi e il 65,1% (3868 casi) erano femmine, con un rapporto maschi-femmine di 1:1,86. In termini di classificazione dei casi, la maggior parte dei casi è stata diagnosticata clinicamente, pari al 99,5% (5.910 casi). I casi possono essere osservati in tutte le fasce di età, dai 6 mesi ai 94 anni. La maggior parte dei casi (59,2%) si verifica nella fascia di età compresa tra 25 e 60 anni. Per quanto riguarda l’occupazione, gli incidenti più gravi sono stati documentati nelle comunità di agricoltori, studenti e pensionati, rispettivamente con 5.537, 112 e 111 casi.

L’incidenza media settimanale del tifo da macchia nella città di Ganzhou dal 2008 al 2021 è stata di 8 casi. Il numero massimo di casi registrati è stato 64, mentre il minimo è stato 0. Il numero medio di casi è stato 2. Le medie di WIND, PRE, PRS, TEM, SSD e RHU sono state 1,09 m/s, 2,09 mm, 978,97 hPa, 20,87 °C, 4,16 h e 80,57%, rispettivamente (Tabella 1).

Tabella 1: Descrizione statistica dei fattori meteorologici settimanali e numero settimanale di casi di tifo nella città di Ganzhou, 2008-2021

La comparsa della periodicità stagionale appare in TEM e PRS, con due tendenze opposte di fluttuazioni cicliche osservate. È sorprendente che ci siano fluttuazioni importanti nel TEM che precedono il significativo aumento dell’incidenza del tifo da macchia. Inoltre, il picco nei casi di tifo di macchia si manifesta dopo il picco della temperatura. È da notare che la comparsa del tifo di macchia mostra andamenti ciclici e stagionali, con un ritardo (Figura 2).

Immagine 2 Durante il periodo di studio è stato creato un grafico settimanale delle serie temporali che illustra la relazione tra il numero di casi e i fattori meteorologici

Analisi di correlazione tra casi settimanali di tifo di macchia e fattori meteorologici

Per indagare la relazione tra fattori meteorologici e casi settimanali di tifo di macchia a Ganzhou, in questo studio è stata eseguita l'analisi di Spearman. I risultati hanno rivelato correlazioni positive tra i casi di tifo scrub e TEM (rs = 0,605, S<0,01), SSD (RS = 0,330, S<0,01) e RHU (RS = 0,114, S<0,01). Inoltre, i casi di tifo scrub hanno mostrato associazioni negative sia con WIND che con PRS (rs = -0,153, -0,480, entrambi S<0,01). Tuttavia, non è stata osservata alcuna associazione statistica significativa tra i casi di tifo scrub e PRE (S> 0,05). Inoltre, è stata osservata una forte correlazione tra TEM e PRS (rs = -0,899). Pertanto, le variabili incluse nel modello non lineare del ritardo di distribuzione sono TEM, SSD, RHU e WIND (Tabella 2).

Tabella 2 Matrice di correlazione tra fattori meteorologici settimanali e casi settimanali di tifo di macchia a Ganzhou, 2008-2021

Analisi dell'effetto del ritardo distribuzionale dei fattori meteorologici sulla comparsa del tifo di macchia

In questo articolo, abbiamo utilizzato un modello di ritardo distributivo non lineare, utilizzando fattori meteorologici medi come punto di riferimento, e calcolato il rischio relativo di infezione da tifo scrub e i suoi intervalli di confidenza al 95% per settimane di ritardo al 95° e 5° percentile, rispettivamente. Come mostrato nella Figura 3, il rischio relativo (RR) era più elevato con condizioni meteorologiche elevate (settimana 95), alla fine della settimana 5 (RR = 2,715, IC 95%: 1,108–6,655) e nella settimana 6 (RR = 2,865, IC 95%: era Il rischio di infezione da tifo da macchia era basso; tuttavia, non sono state osservate differenze statisticamente significative a basse temperature (5°) e a bassa umidità relativa (5°). Il rischio di infezione da tifo da macchia era più alto alla fine della settimana 5 (RR = 1.924, 95% Durante la settimana di esposizione, il rischio relativo ha raggiunto valori più elevati sia per velocità del vento elevate (RR = 1.261, 95% CI: 1.035-1.536) che basse (RR = 1.22, 95% CI: 1.015-1.467) .

Fico. 3 La relazione ritardata tra fattori meteorologici e l'incidenza del tifo da macchia nelle diverse ultime settimane

La Figura 4 mostra associazioni specifiche tra diversi fattori meteorologici e la comparsa del tifo da macchia durante la stessa settimana tardiva. Il rischio di tifo da macchia era significativamente più alto quando il TEM era 3°C (RR = 3,143, IC 95%: 1,02-9,684), 5°C (RR = 2,34, IC 95%: 1,069-5,124) e 27°C (RR = 1,319, IC 95%: 1,017-1,71) durante la settimana di esposizione. Un aumento significativo del RR è stato osservato nella prima settimana di ritardo, quando la temperatura media settimanale superava i 26°C. Inoltre, durante la seconda e la terza settimana di latenza è stato osservato un tasso di rischio significativo di RHU pari all'89-92%, riducendo le probabilità di tifo da macchia. Inoltre, quando il SSD era inferiore a 2 ore, la possibilità di sviluppare il tifo arbustivo aumentava durante la prima e la seconda settimana di latenza. Nella settimana di esposizione, velocità del vento di 0,5 m/s, 1,5 m/s e 2 m/s erano fattori di rischio per lo sviluppo del tifo da macchia. Tuttavia, nella prima settimana di latenza non sono stati riscontrati valori RR significativi.

Figura 4 La relazione tra il ritardo specifico dei fattori meteorologici e la comparsa del tifo di macchia nella stessa settimana di ritardo

La Figura 5 mostra la risposta complessiva dei fattori meteorologici alla diffusione del tifo. La relazione tra TEM e l’incidenza del tifo delle boscaglie segue un modello esposizione-risposta non lineare a forma di “U”. Allo stesso modo, la relazione tra RHU e incidenza del tifo da macchia mostra un modello di esposizione-risposta non lineare a forma di V invertita.Inoltre, la relazione tra SSD e incidenza di tifo da macchia mostra un modello di esposizione-risposta non lineare a forma di M. Allo stesso modo, la relazione tra VENTO e la comparsa del tifo da macchia mostra un modello di esposizione-risposta non lineare, a forma di N invertita. I rischi relativi di TEM di 26°C, UR del 75%, SSD di 2 ore e VENTO di 2 m/s hanno raggiunto i loro valori massimi. I valori massimi sono stati 3.816 (95% CI: 1.395-10.438) per la temperatura, 1.107 (95% CI: 1.008-1.217) per l'umidità relativa, 2.063 (95% CI: 1.022-4.165) per la durata del sole e 1.284 ( 95% CI: 1.022-4.165) per la durata del sole. CI: 1.01-1.632) per la velocità del vento.

Figura 5 Relazione tra fattori meteorologici e risposta complessiva all'insorgenza del tifo da macchia

L'interazione dei fattori meteorologici sull'incidenza del tifo da macchia

In questo studio, è stato utilizzato un modello additivo generalizzato per analizzare l'interazione tra TEM, RHU e SSD in relazione allo sviluppo del tifo di macchia. Il lato sinistro della Figura 6 mostra l'effetto dell'interazione tra RHU e TEM sul tifo di macchia. Sembra che il rischio di tifo arbustivo aumenti con l’elevata temperatura dell’aria e la bassa umidità relativa. L'effetto dell'interazione di SSD e TEM sul tifo da macchia è mostrato al centro della Figura 6. Il rischio di tifo da macchia aumenta con la temperatura dell'aria e le ore di sole. L'effetto dell'interazione di SSD e RHU sul tifo da macchia è mostrato nella parte destra della Figura 6. È stato osservato che il rischio di infezione da tifo da macchia aumenta con l'aumento dell'umidità relativa e della durata del sole. Pertanto, i risultati di questo studio indicano che il rischio di tifo nella città di Ganzhou aumenta con l’aumento di TEM e SSD.