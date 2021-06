ESCLUSO: Il divertente cartellone della Selezione italiana all’Euro…

Piede – Euro

Pubblicato il 28 giugno 2021 alle 15:05 da Alexis Bernard

Dopo tre partite giocate in casa (Roma), l’Italia ha giocato gli ottavi di finale a Londra. Con una piccola disavventura all’hotel Squadra Azzurra…

Italia è la squadra che ha percorso il minor numero di chilometri durante la fase a gironi. Gli uomini di Roberto Mancini hanno infatti giocato i loro tre incontri in casa a Roma. Tre partite per tre vittorie, perfette per entrare agli ottavi, contro Austria. Il resto è stato più complicato visto che i compagni di squadra di Marco Verratti ha dovuto arrivare fino ai tempi supplementari per qualificarsi ai quarti di finale (2-1). E anche nel loro hotel non è stato facile.

5.000 euro per odori sospetti…

L’incontro tra Italia e Austria ha avuto luogo il 26 giugno a Wembley (Londra, Inghilterra). E dopo il passaggio degli italiani, i proprietari della struttura sono stati sorpresi di scoprire alcuni piccoli danni … Secondo le nostre informazioni, l’hotel ha infatti inviato una fattura di “pulizia” un po ‘speciale alla federazione italiana. Tredici stanze dovevano essere completamente pulite per rimuovere gli odori di sigaretta. Al suo arrivo, la selezione italiana si era lamentata del fatto che le finestre delle stanze non si aprissero. All’uscita è stata inviata alla federazione italiana una fattura di circa 5.000 euro. La storia non dice se la stanza di Marco Verratti sia una delle tredici stanze interessate…

Ancora indisciplina, secondo le nostre fonti, all’inizio di questo Europeo, l’allenatore Roberto Mancini sarebbe stato catturato dalla pattuglia dopo aver voluto fare il giro del campo base italiano. Le autorità sono dovute intervenire per ricordargli le norme sanitarie, a causa del Covid. Ovviamente il gruppo italiano sta vivendo bene…