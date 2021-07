Einstein ha donato l’intero premio in denaro alla sua prima moglie; 100° Anniversario del Premio Nobel Drammatico | Albert Einstein | Premio Nobel | interessante | immagini effetto elettrico | fatti | Fisica | notizie per bambini | notizie per bambini | Notizie per bambini | Malayala Manorama | Manorama Online

Albert Einstein ricevette il Premio Nobel per la Fisica nel 1921. È il centenario di quel drammatico traguardo del Premio Nobel.

Albert Einstein era sicuro di vincere il premio Nobel una volta per tutte. Ecco perché ha promesso alla sua prima moglie Mileva di pagare l’intero premio. Dal 1910 Einstein è stato candidato al Premio Nobel per la Fisica. La comunità scientifica ha confermato che questo periodo di ogni anno sarà Einstein. Ma ogni volta il premio gli stava scivolando via. I suoi studiosi rivali lanciarono un’intensa pubblicità. Einstein fu una delle vittime dell’antisemitismo che si diffuse nel mondo scientifico. Questo ovviamente è stato un forte motivo dietro i suoi tentativi di non vincere il premio. Un altro motivo è stato il risentimento per un tizio che ha ottenuto un posto nell’album Immortality mentre era ancora vivo.



Albert Einstein

Relatività e applicazione

Nonostante le sue notevoli scoperte, è stato ampiamente considerato come il vincitore del Premio Nobel per la sua teoria della relatività che ha rivoluzionato il mondo. In una lettera al Comitato Nobel, persone come Wilhelm Ostwald, che nominò Einstein, menzionarono, tra gli altri, la teoria della relatività. La teoria della relatività è stata una delle ragioni per cui il premio Nobel per la pace era atteso da tempo. C’erano molti studiosi che sostenevano che non aveva basi scientifiche, non poteva essere dimostrato empiricamente ed era semplicemente filosofico. All’epoca, gli scienziati sperimentali erano in prima linea nella commissione per i premi.



Albert Einstein

Non solo una filosofia, ecco la prova

La commissione continuò a fingere di non aver sentito alcuna lamentela su Einstein. Eminenti studiosi hanno sottolineato che se Einstein non avesse vinto il premio, il premio Nobel sarebbe andato perso. Cinquant’anni dopo, guardando l’elenco dei premi Nobel, molti hanno sostenuto che sarebbe un grande peccato se il mondo non trovasse il nome di uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi. Gli esperimenti di Sir Arthur Eddington, un astronomo britannico durante l’eclissi solare del 1919, portarono all’affermazione che non c’erano prove per la teoria della relatività di Einstein. Nel 1915, la teoria della relatività di Einstein si dimostrò corretta.

Finalmente approvato

C’era una grande rabbia contro questo. L’anno successivo, Einstein ricevette il Premio Nobel 1921. Il Comitato Nobel era fermamente convinto che il premio non dovesse essere basato sulla teoria della relatività. Il Premio Nobel è stato assegnato per i suoi contributi alla fisica teorica, in particolare per la scoperta dell’effetto fotoelettrico.

Prima dell’annuncio del Premio Swan Arenaeus, il presidente del Comitato Nobel per la Fisica, che sapeva che Einstein si stava preparando per un viaggio in Giappone, gli scrisse: “È auspicabile che tu sia a Stoccolma in dicembre”. Il suggerimento era chiaro. Il premio Nobel è finalmente nelle mani giuste. Tuttavia, Einstein non ha annullato il suo viaggio in Giappone. Durante il tragitto, ha appreso del premio tramite un telegramma.

Né Einstein né nessuno



Albert Einstein

Nel 1920, Einstein aveva completato un decennio di nomination. L’importanza del premio Nobel per lui è diminuita. Ha guadagnato rispetto e apprezzamento da tutto il mondo. Non sentiva il bisogno di un premio Nobel per dimostrare il suo genio. C’era una forte opinione che il premio del 1921 dovesse essere assegnato allo stesso Einstein. Nominato da studiosi come Niels Bohr. Gli avversari di Einstein non stavano seduti a guardare. Tira le corde. Alvar Golestran è stato incaricato dal Comitato Nobel per preparare il rapporto. Ha fatto un rapporto che era completamente fuorviante. Alla base c’era l’idea che il Gran Premio Nobel non dovesse essere assegnato a una teoria speculativa. Così, nel 1921, nessuno annunciò un premio per la fisica. Se Einstein non fosse stato disposto a dare, il comitato non avrebbe avuto il coraggio di dare a nessun altro.

bella vendetta

Ha ricevuto il Premio Nobel per il suo effetto fotoelettrico. Qui sta un’altra curiosità. Einstein ha basato il suo canone sulle osservazioni di Philip Leonard, che ha fatto una campagna vigorosa contro l’assegnazione del Premio Nobel per la pace a Einstein. Ha sottolineato questo. Così è diventata una bella vendetta. Quando il premio Nobel fu finalmente assegnato, Einstein mantenne la sua parola. Lo diede alla sua prima moglie Mileva e ai loro figli. I soldi li hanno aiutati a pagare le cure del figlio per la schizofrenia, a comprare una casa ea svolgere la loro vita quotidiana.

Se Einstein non avesse vinto il Premio Nobel per la Fisica, sarebbe stato come il Premio Nobel per la Pace che Gandhi non aveva vinto. Il premio Nobel per la decapitazione è sfuggito a questo destino!

