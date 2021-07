Un misterioso gruppo di pianeti canaglia avvistati vicino al centro della nostra galassia

Sono state rivelate prove sconcertanti per un misterioso gruppo di pianeti “canaglia” (o “fluttuanti”), pianeti che potrebbero essere soli nello spazio profondo e non collegati a nessuna stella ospite. I risultati includono quattro nuove scoperte che corrispondono a pianeti con masse simili alla Terra, pubblicate oggi (6 luglio 2021) in Avvisi mensili della Royal Astronomical Society.

Lo studio, condotto da Ian MacDonald dell’Università di Manchester, Regno Unito (ora con sede presso The Open University, Regno Unito), ha utilizzato i dati ottenuti nel 2016 durante la fase di missione K2 del telescopio spaziale Kepler della NASA. Durante questa spedizione di due mesi, Kepler ha monitorato un campo affollato di milioni di stelle vicino al centro della nostra galassia ogni 30 minuti per trovare rari eventi di microgravità.

Il team di studio ha trovato 27 segnali di microlenti con filtro a corto raggio che variavano in periodi di tempo che andavano da 1 ora a 10 giorni. Molti di questi sono stati precedentemente visti nei dati ottenuti simultaneamente dalla Terra. Tuttavia, i quattro eventi più brevi sono nuove scoperte che corrispondono a pianeti con masse simili alla Terra.

Questi nuovi eventi non mostrano un segnale compagno più lungo che ci si potrebbe aspettare da una stella ospite, indicando che questi nuovi eventi potrebbero essere pianeti fluttuanti. Tali pianeti potrebbero essersi originariamente formati attorno a una stella ospite prima di essere espulsi dall’attrazione gravitazionale di altri pianeti più pesanti nel sistema.

Predetto da Albert Einstein 85 anni fa come risultato della teoria della relatività generale, una lente fine descrive come la luce di una stella sullo sfondo può essere temporaneamente amplificata dalla presenza di altre stelle in primo piano. Ciò si traduce in una breve esplosione di luminosità che può durare da ore a pochi giorni. Circa una stella su ogni milione nella nostra galassia è visibilmente colpita dal microlensing in un dato momento, ma si prevede che solo una piccola percentuale di queste stelle sia planetaria.

Kepler non è stato progettato per trovare pianeti usando la micro-lente, né per studiare i campi stellari molto intensi nella galassia interna. Ciò significa che è stato necessario sviluppare nuove tecniche di riduzione dei dati per cercare segnali all’interno del set di dati Kepler.

Ian osserva: “Questi segnali sono molto difficili da trovare. Le nostre osservazioni hanno indicato un telescopio anziano malato con visione offuscata in una delle parti più trafficate del cielo, dove ci sono già migliaia di stelle luminose che variano in luminosità e migliaia di asteroidi che strisciano”. attraverso il nostro campo. Da questa cacofonia, cerchiamo di derivare una piccola, distinta luminosità causata dai pianeti, e abbiamo solo una possibilità di vedere un segnale prima che scompaia. È facile come cercare un singolo lampo di una lucciola nel mezzo all’autostrada, usando solo un telefono cellulare.”

Come ha commentato il coautore Eamonn Kearns dell’Università di Manchester, “Kepler ha raggiunto ciò per cui non era mai stato progettato, fornendo prove più provvisorie dell’esistenza di una miriade di pianeti liberi di massa terrestre. Ora passa il testimone ad altre missioni che sarà progettato per trovare tali segnali. , segnali così sfuggenti che lo stesso Einstein pensava che fosse improbabile che fossero mai osservati. Sono molto entusiasta che la prossima missione Euclid dell’ESA possa anche unire questo sforzo come attività scientifica aggiuntiva alla sua missione principale. “

Confermare l’esistenza e la natura dei pianeti fluttuanti sarà uno degli obiettivi principali delle prossime missioni come il telescopio spaziale romano Nancy Grace della NASA e forse la missione Euclid dell’ESA, che saranno entrambe migliorate per cercare segnali minuscoli dell’obiettivo.

Riferimento: “Keplero K2 Spedizione 9 – I. Eventi di breve durata del candidato dal primo sondaggio di esplorazione microplanetaria “di I McDonald, E Kerins, R Poleski, MT Penny, D Specht, S Mao, P Fouqué, W Zhu, W Zang, 6 luglio 2021, Avvisi mensili della Royal Astronomical Society.

DOI: 10.1093/mnras/stab1377