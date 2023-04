Ecco un elenco delle città turistiche più potenti del mondo

Potresti avere una città preferita che vorresti visitare, ma secondo Consiglio mondiale dei viaggi e del turismola città dell’amore è “la città turistica più potente del mondo”.

Cosa rende Parigi la città turistica “più forte”?

In che modo la ricerca ha identificato Parigi come la città numero uno nella classifica? Ha “analizzato indicatori chiave come il contributo dei viaggi e del turismo al PIL, l’occupazione e la spesa dei viaggiatori” secondo il un report.

Non è solo la spesa a suggerire Parigi come una delle principali destinazioni turistiche. Anche la città francese ha fatto cime Notizie dagli Stati Uniti e rapporto mondialeValutazioni di viaggio, che sono “basate sull’analisi delle opinioni di esperti e utenti”.

Tuttavia, quello classificazione L’Isola del Sud, la Nuova Zelanda, è stata elencata per prima e Parigi per seconda.

lei suggerisce Visita “l’amato Musée d’Orsay, acquista i più grandi stilisti sugli Champs-Elysées o visita i negozi di Le Marais, goditi la vista sulla Torre Eiffel o organizza anche una gita di un giorno alla Reggia di Versailles”.

Quali altre città menziona la classifica dei viaggi e del turismo?

Il consiglio si aspettava che Parigi alla fine scendesse al terzo posto se le tendenze a Pechino e Shanghai continuassero. Viaggi e turismo prevede che le città cinesi supereranno il primo e il secondo posto entro il 2032.

L’elenco tiene conto anche dei biglietti per i musei, della spesa per le camere d’albergo e degli investimenti effettuati dalle amministrazioni locali e nazionali e dalle imprese nelle città, Cnn menzionato.

Nell’elenco sono apparse tre città degli Stati Uniti: Orlando, Las Vegas e New York.

Le cabine telefoniche rosse sono un punto fermo a Londra. Questo rimane su Great George Street a Londra, in Inghilterra, dal 9 giugno 2018. Sarah Gambels, Deseret Notizie

Quali sono le 10 città più potenti nel 2022?

Ecco le prime 10 città “basate su PIL del turismo e viaggi diretti in termini reali per l’anno 2022.”

Parigi, Francia. Pechino, Cina. Orlando Florida. Shanghai, Cina. Las Vegas, Nevada. Città di New York, New York. Tokyo, Giappone. Città del Messico, Messico. Londra, Inghilterra. Canton, Cina.

La scena serale è vista vicino al quartiere centrale degli affari di Pechino, mercoledì 26 ottobre 2022. Il World Travel and Tourism Council prevede che Pechino diventerà la città turistica “più potente” del mondo entro il 2032. Ng Han Guan, Associated Press

Le 10 migliori previsioni sulle città del World Travel and Tourism Council per il 2032

Ecco le prime 10 città “basate su PIL previsto per viaggi e turismo in termini reali all’anno 2032.