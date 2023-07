Ecco come appare la Terra vista dall’orbita di Marte

La vastità dell’universo è ancora più impressionante se vista dalla Terra dall’orbita di Marte.

La Terra immortalata da Mars Express

Queste quattro immagini sono state scattate tra il 15 maggio e il 2 giugno dalla sonda europea Mars Express, nell’anniversario del suo lancio.

Quindi la distanza tra Marte e la Terra variava tra 279.186.624 km e 301.016.265 km, il che significa che la risoluzione dell’immagine (sotto) è di circa 2570 km per pixel.

” Non c’è alcun valore scientifico in queste immagini, ma poiché le condizioni ci hanno permesso di puntare l’HRSC sulla Terra e subito dopo il VMC su Marte, abbiamo colto l’occasione per creare la nostra immagine di casa in questa incredibile tappa della missione Mars Express.afferma Daniela Tersch, membro del team Mars Express presso il Centro aerospaziale tedesco.

La missione Mars Express termina nel 2022. Questa è stata la prima esplorazione di un altro pianeta del sistema solare da parte dell’Agenzia spaziale europea. In particolare, ha permesso di mappare la superficie di Marte e scoprire possibili tracce di ghiaccio.

Un altro sguardo al nostro pianeta

Questa non è la prima straordinaria immagine prodotta da Mars Express. Il 3 luglio 2003, la sonda ha immortalato in modo significativo il nostro pianeta e la luna da una distanza di 8 milioni di chilometri nel suo percorso verso il Pianeta Rosso.

