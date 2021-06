È stato trovato un misterioso primo fossile umano, con grandi denti senza mento

Suara.com – Gli scienziati hanno scoperto antichi fossili umani Misterioso, si crede che sia coesistito con gli umani moderni e uomini di Neanderthal.

Il fossile è stato scoperto per la prima volta nel 2010 vicino alla città di Ramle, nel centro di Israele.

Dopo aver scavato circa otto metri, il team ha trovato strumenti di pietra e ossa umane, oltre a un gran numero di ossa di animali.

Gli esperti hanno impiegato più di un decennio per saperne di più sul misterioso fossile.

Gli scienziati hanno identificato lo scheletro come un nuovo tipo di essere umano, precedentemente sconosciuto.

È noto che il fossile ha circa 120.000-140.000 anni.

fossile uomo primitivo Una misteriosa nuova specie di Homo. [Eurekalert]

È interessante notare che questo fossile è molto diverso dagli umani moderni e ha denti molto grandi, ma senza mento.

Tuttavia, dopo aver confrontato questo nuovo fossile con altri fossili precedentemente trovati in Israele, il team si è reso conto che le ossa appartenevano allo stesso gruppo.

“Erano una popolazione molto numerosa nell’area da almeno circa 400.000 anni fa a circa 100.000 anni fa”, ha detto Israel Hershkowitz, paleontologo dell’Università di Tel Aviv. Scienze dal vivodomenica (27/6/2021).

Il team di esperti ha scoperto che gli strumenti sepolti hanno mostrato un modo per creare strumenti simili a quelli trovati tra gli umani moderni e i Neanderthal.

I risultati indicano che due distinti gruppi umani coesistevano in Medio Oriente per più di 100.000 anni tra circa 100.000 e 200.000 anni fa.

Si ritiene che gli antichi umani condividessero la conoscenza, come creare strumenti e la possibilità di incroci.

Sfortunatamente, il team di esperti non è stato in grado di recuperare il DNA dal fossile perché le alte temperature in Israele avevano danneggiato il DNA del fossile.

Neanderthal. [Stephane De Sakutin/AFP]

Nonostante la mancanza di DNA, i ricercatori ritengono che questo nuovo fossile potrebbe essere stato un antenato dei Neanderthal.