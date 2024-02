È meglio evitare sempre la vaccinazione sullo stesso braccio, ed ecco perché

Non sempre lo sappiamo, ma la somministrazione di ciascuna dose di vaccino sullo stesso braccio può ridurre la risposta immunitaria dell’organismo. E la scienza è ciò che lo dice.

studio Ciò è stato recentemente dimostrato da ricercatori americani della Oregon Health and Science University negli Stati Uniti Cambiare braccio quando si somministra una dose di vaccino sarà migliore per migliorare la risposta immunitaria del corpo. Pubblicato il 16 gennaio in Giornale di indagine clinicaQuesta constatazione sembra logica. Ma gli scienziati fino ad allora non avevano formulato alcuna raccomandazione su quale area pungere.

Ma perché il cambiamento delle armi mostra tali risultati? Secondo il dottor Marcel Kerlin, direttore medico della salute sul lavoro presso OHSU e coautore dello studio: “Cambiando braccio, hai un allenamento della memoria in due posti invece che in uno.”.

Covid-19: un periodo favorevole per le scoperte scientifiche

All’inizio della pandemia di Covid-19, 947 dipendenti dell’OHSU hanno ricevuto una dose di vaccino. La seconda dose è stata somministrata in modo casuale nello stesso braccio della prima dose o nel braccio opposto. L'analisi di diversi campioni ha permesso agli scienziati di realizzarlo rapidamente Le persone che hanno ricevuto una dose di vaccino in ciascun braccio hanno avuto una risposta immunitaria potenziata al Covid-19. Risposta molto efficace al SARS-CoV-2 tipo 1 e anche all'Omicron.

Anche se questi risultati sono del tutto convincenti, è necessario che gli scienziati conducano ulteriori studi prima di poter formulare raccomandazioni cliniche su quali aree vaccinare. Lui segue…