Dov’è la ricerca scientifica sulla possibilità della vita extraterrestre?

Siamo soli nell’universo? L’astrobiologa Nathalie Cabrol evidenzia i progressi scientifici riguardanti la possibilità della vita extraterrestre.

“Probabilmente siamo la generazione più vicina a ottenere una risposta“ Sull’esistenza di altra vita possibile nell’universo. Questo è ciò che dice Natalie Cabrol, astrobiologa dell’Istituto per la ricerca extraterrestre (SETI). Ha aggiunto: “Abbiamo molte risorse in questo momento per ottenere una risposta (…) Ci sono molti indicatori che indicano che ci stiamo muovendo nella giusta direzione.”“. Lo specialista sottolinea che sono stati utilizzati molti metodi per esplorare l’universo: “Abbiamo missioni planetarie nel sistema solare, enormi telescopi sulla Terra o nello spazio, alla ricerca del SETI Che ascolta e guarda anche e poi l’altra parte di Seti, la parte attiva, che è anche la parte che trasmette i messaggiS”.

“Impara il nostro posto nell’universo”

Quindi oggi “Non sappiamo molto“ Sulla vita extraterrestre, di Natalie Cabrol, “Cercare altre coevoluzioni ci permette di conoscere meglio la nostra identità, il nostro posto nell’universo, ma anche sul pianeta”.“. Anche lei se lo ricorda “Più vita microbica troviamo, più possibilità abbiamo di trovare una vita evoluta diversa dalla nostra. Più piccole cose abbiamo, più possibilità abbiamo, statisticamente, di avere qualcosa di grande e complesso là fuori.”“.