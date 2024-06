Scienza demistificante | Stiamo inquinando la luna?

Ogni settimana i nostri giornalisti rispondono alle domande scientifiche dei lettori

Ci sono scienziati che si oppongono all’esplorazione spaziale così come esiste attualmente, che riproduce il vergognoso inquinamento che facciamo sulla Terra?

Domanda tempestiva. La NASA ha appena chiesto pareri sui rischi di contaminazione dei siti lunari da parte delle missioni pianificate. La settimana scorsa si è tenuta una conferenza sulle lezioni apprese dalla giustizia ambientale terrestre che possono essere applicate all’inquinamento causato dalle attività spaziali su altri pianeti.

“Gli attuali piani per esplorare la Luna non sono molto criticati a causa del rischio di contaminazione”, spiega Parvathi Prem, astrofisico della Johns Hopkins University, che ha pubblicato nel 2020 sulla rivista. Pianeti GJR Analisi della contaminazione del carburante proveniente dal ghiaccio lunare derivante da missioni passate e future. “Ma si lavora sempre di più sulla misurazione dei rischi di contaminazione, per poter pianificare meglio le missioni. Dobbiamo prima decidere cosa costituisce contaminazione nei siti spaziali”.

La conferenza virtuale, organizzata da JustSpace Alliance, organizzazione americana fondata nel 2018, comprende sessioni su “Diritti della natura”, “Vita non umana” e “Intersezionalità ambientale”. MIO Prem ha co-firmato ad aprile Astronomia della natura Un appello a considerare le opinioni delle Prime Nazioni sull’esplorazione spaziale, in risposta al piano privato di spargere cenere sulla Luna a gennaio. La missione Peregrine alla fine fallì completamente e non raggiunse la Luna.

Antropocene lunare

Lo scorso inverno a Scienze naturali della terraIl geoarcheologo dell'Università del Kansas Justin Holcomb ha proposto una definizione dell'era geologica lunare iniziata nel 1959 con la sonda sovietica. Luna 2 : “Antropocene lunare”.

READ Turbolenza: sono difetti che viaggiano più velocemente del suono Le missioni umane stanno cambiando la geologia dei pianeti che esploriamo, a causa dell’inquinamento da carburante. Mi baso sul lavoro precedente degli archeologi spaziali, che vogliono preservare importanti siti archeologici sulla Luna, ad esempio i siti visitati dal programma Apollo. Justin Holcomb, geoarcheologo dell'Università del Kansas

All’inizio del 2023, il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), un’organizzazione non governativa con sede a Parigi, ha istituito lo Space Heritage Council (ISCoAH). Il Dr. Holcomb fa parte dell'ISCoAH e ha presentato il suo concetto di Antropocene lunare alla conferenza inaugurale di maggio.

Questo comitato vuole coinvolgere i programmi spaziali cinese e russo sulla questione dell'inquinamento spaziale e della conservazione archeologica. “Il nostro presidente, Jay Gorayev, è un esperto della storia del programma spaziale sovietico e ha appena accettato una posizione accademica a Macao”, ha detto Holcomb.

Impronta lunare umana Foto per gentile concessione di Justin Holcomb Una foto di un lander cinese Chang 4,Missione 2018

Foto per gentile concessione di Justin Holcomb Il cratere formato dall'impatto americano Guardiano 6Missione del 1964

Foto per gentile concessione di Justin Holcomb Il cratere formato dal mezzo da sbarco israeliano BeresheetFallito nel 2019.

Foto per gentile concessione di Justin Holcomb La foto lasciata sulla Luna, l'impronta digitale, dell'astronauta dell'Apollo 16 Charles Duke, nel 1972

Foto per gentile concessione di Justin Holcomb Il cratere provocato dalla caduta del missile Saturno Volo dell'Apollo 13 nel 1970

Foto per gentile concessione di Justin Holcomb La missione Apollo 16 del 1972 lasciò dietro di sé un magnetometro.

Foto per gentile concessione di Justin Holcomb Impronte lasciate dagli astronauti dell'Apollo 12 nel 1970 e dal lander Geometra 3 Nel 1967, alcuni dei suoi componenti furono riportati sulla Terra dagli astronauti dell'Apollo 12.

Foto per gentile concessione di Justin Holcomb Tracce lasciate dal veicolo sovietico Lunokhod 2Durante la missione Luna 21 nel 1973 1/8





