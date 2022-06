Nikolai Grizin vince il Rally d’Alba (Italia) – Le Mag Sport Auto

Questo fine settimana si è svolto oggi Rally d’Alba, la quarta prova del Campionato Italiano ma anche del TER (European Tour Rally). Molto buona la entry list con due piloti del mondiale: Griezen e Badon. Alla fine è stato il russo a vincere questa gara sull’asfalto!

Grizen un’altra vittoria sull’asfalto.

Veloce sullo sterrato come sull’asfalto, Nikolaj Gryzin La Skoda Fabia R5 Evo dimostra ancora una volta che devi contare su di lui per giocare per la vittoria in ogni rally a cui partecipa! Il suo primo post in Rally d’Albail pilota russo era quasi intoccabile: ha vinto 5 tappe su 9!

Ha così vinto l’edizione 2022 di Rally d’Alba Con 11 secondi di vantaggio su Andrea Krugnola (Citroen C3 Rally 2) e 15 secondi su Fabio Andolfi (Skoda Fabia R5 Evo). Per il suo grande ritorno in Europa, Hayden Paddon Al quarto posto in 23 secondi 9 guida la “vecchia” Hyundai i20 R5. Nota che Paddon ha vinto il campionato TER. La top five è stata completata dal francese Stéphane Lefevre che ha guidato la Citroën C3 Rally2.

Da notare la presenza di Efren Llarena sulla Citroën C3 Rally2. Il leader del campionato ERC ha chiuso con un modesto decimo.

L’articolo è stato pubblicato il 26/06/2022 alle 20:00.