Dopo il fallimento dell’evacuazione, i diplomatici malesi in fuga da Kiev arrivano sani e salvi in ​​Polonia | Malaysia

I restanti diplomatici malesi bloccati a Kiev questa mattina sono riusciti a raggiungere la vicina Polonia. – Immagine per gentile concessione di Twitter / Wisma Putra

KUALA LUMPUR, 27 febbraio – I restanti diplomatici malesi bloccati a Kiev sono stati in grado di raggiungere questa mattina la vicina Polonia, ha affermato il ministero degli Esteri.

In un tweet di oggi, Wisma Putra ha affermato che il convoglio è riuscito a raggiungere la Polonia entro le 5:45 di questa mattina.

“Il convoglio di nove malesi, due dipendenti ucraini e un singaporiano evacuato da Kiev guidato dall’Incaricato d’Affari, la signora Fadila Daoud, è arrivato sano e salvo al confine di Kurtzova-Krakowitz tra Ucraina e Polonia alle 5:45 del mattino del 27 febbraio 2022 (locale ore 22.45) del 26 febbraio.

Il convoglio è stato ricevuto dai funzionari dell’ambasciata malese in Polonia. Tutti gli sfollati e i funzionari di accompagnamento si dirigeranno a Varsavia, in Polonia”.

Il convoglio di 9 malesi, 2 ucraini a carico e 1 sfollato singaporiano da Kiev guidato dall’Incaricato d’Affari, la signora Fazla Daoud, è arrivato sano e salvo al confine Kurtzova-Cracovia con Ucraina e Polonia alle 5:45 del 27 febbraio 2022 (ora locale 10:45 pm ) il 26 febbraio. pic.twitter.com/r5PmbvRJDj Wisma Putra (MalesiaMFA) 27 febbraio 2022

Giovedì la Russia ha lanciato un’invasione militare su larga scala dell’Ucraina, dopo mesi di accresciute tensioni tra i due paesi su due regioni contese ai confini di quest’ultimo, Donetsk e Luhansk.

L’Ucraina ha annunciato la chiusura del suo spazio aereo per uso civile a causa del “significativo pericolo” per l’aviazione civile lo stesso giorno in cui sono emersi online i video di aerei da combattimento che bombardano i villaggi civili.

Il piano per evacuare i malesi era di viaggiare via terra verso la Polonia, che avrebbe richiesto circa 10 ore per coprire 782 chilometri.

E 13 malesi hanno già lasciato l’Ucraina nelle ultime settimane.