Donne di successo che hanno reso la nazione orgogliosa nei loro campi

Giornata internazionale della donna 2022: L’India sta lavorando allo sviluppo delle donne in vari campi per raggiungere l’uguaglianza nel paese. Le donne hanno fatto molta strada e hanno rotto il soffitto di vetro molte volte, dimostrando la loro forza in molti settori. Dalla scienza e tecnologia all’astronomia, alla politica e allo sport, le donne hanno raggiunto un punto di riferimento in ogni professione. Nella Giornata internazionale della donna, dai un’occhiata alle 5 migliori donne che hanno reso l’India orgogliosa dei loro successi.

Mary Kom

Mary Kom è una pugile indiana diventata politica, che serve come membro del Parlamento, il Rajya Sabha. Come pugile, è l’unica donna a vincere sei volte il campionato mondiale di pugilato dilettantistico e l’unica donna a vincere una medaglia in ciascuno dei primi sette campionati del mondo. È anche l’unica pugile a vincere otto medaglie ai Campionati del Mondo. Mary Kom ha anche un film basato sulla sua vita, con Priyanka Chopra.

Kalpana Chawla

Tutti abbiamo letto o sentito parlare di Kalpana Chawla a scuola. È la prima astronauta e ingegnere americana nata in India ed è diventata la prima donna nata in India a viaggiare nello spazio, rendendo la nazione orgogliosa. Sebbene sia morta durante l’ultimo viaggio sulla Terra, è considerata un eroe nazionale in India.

Indira Gandhi

Una figura centrale nell’Indian National Congress, Indira Gandhi è stata il terzo Primo Ministro dell’India e la prima e unica donna Primo Ministro dell’India. Indira Gandhi è stata l’unico Primo Ministro più longevo dopo suo padre Jawaharlal Nehru che ha servito dal gennaio 1966 al marzo 1977 e di nuovo dal gennaio 1980 fino al suo assassinio nell’ottobre 1984.

Kamlabai Gokhale

Kamlabhai Gokhal, figlia di Durgapay Kamat, è stata la prima attrice del cinema hindi. Ha interpretato il ruolo di Dadaship Falak, il regista leader in India che l’ha scelta per il suo film Mohini Bhamasur. Sua madre Durgabay è vista come sua madre nel film.

perfetto raj

Mentre la nazione ricorda i giocatori di cricket maschi e i loro successi, è importante ricordare anche le femmine, che hanno ottenuto così tanto sul campo. Mithali Raj è il capitano Test e ODI della squadra di cricket femminile indiana. È la marcatrice più alta nel cricket internazionale femminile e l’unica giocatrice di cricket donna a superare i 7000 punti e detiene anche il record per la maggior parte di mezzo secolo nei WODI.

