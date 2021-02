Diplomatie – L’UE prône le maintien du dialogue avec la Russie

Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, s’est rendu en Russie vendredi. Une visite qui a divisé les États membres de l’Union européenne.

Josep Borrell lors de sa visite à Moscou, vendredi 5 février 2021. AFP

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a défendu samedi sa visite controversée en Russie et prôné le maintien du dialogue avec Moscou, ajoutant que des diplomates européens avaient été en get hold of avec les avocats de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny.

«Les canaux diplomatiques doivent rester ouverts, pas seulement pour désamorcer les crises ou les incidents, mais aussi pour avoir des échanges directs, délivrer des messages fermes et francs, d’autant furthermore lorsque les relations sont loin d’être satisfaisantes», a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’Europe a fermement condamné la décision d’un tribunal russe, cette semaine, d’infliger près de trois ans de jail au militant anti-corruption de 44 ans, ainsi que la répression contre les manifestants professional-Navalny ayant conduit à l’arrestation de in addition de 10’000 personnes ces dernières semaines. Mais malgré l’indignation suscitée par le form d’Alexeï Navalny, la visite de Josep Borrell a divisé les États membres de l’UE.

Un sommet en mars

Moscou a annoncé l’expulsion de diplomates polonais, allemand et suédois, seulement quelques heures après la rencontre entre Josep Borrell avec son homologue russe Sergei Lavrov pour évoquer les relations bilatérales. La Russie a accusé les diplomates d’avoir participé à des rassemblements «illégaux le 23 janvier» en soutien à Alexeï Navalny. Les pays de l’UE ont fermement nié toute faute de la section de ces derniers.

Josep Borrell a indiqué qu’il ferait un compte rendu de sa visite aux ministres des Affaires étrangères des 27 États membres le 22 février, et que les dirigeants de l’UE discuteraient des relations tendues avec Moscou lors d’un sommet en mars.

Les diplomates de l’UE «sont restés en contact» avec les avocats d’Alexeï Navalny au cours de la visite de deux jours, indique le communiqué de Josep Borrell, sans donner davantage de détail ni aborder la question de nouvelles sanctions éventuelles contre la Russie. Josep Borrell s’est également rendu à l’endroit où l’opposant Boris Nemtsov avait été assassiné à Moscou il y a 6 ans, précise le communiqué.

AFP