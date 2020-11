Dedico la vittoria a Veronica Franco

La finale di Tu vali il 2020 con i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti – rimesso in onda dopo Covid – e Teo Mammucari, presidente della giuria popolare Sabrina Ferilli e i conduttori Belén Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ad ottenere la vittoria, tra i 16 finalisti della gara, è stato Andrea Paris. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il voto espresso dal pubblico in casa attraverso il televoto. Andrea ha dedicato la vittoria a Veronica franco, un giovane concorrente di Tu si que vales scomparso di recente.

I finalisti di Tu sì que vales

16 artisti selezionati tra dozzine di vincitori in erba hanno gareggiato per la vittoria dell’edizione 2020 di Tu si que vales.

Alessandro Baviera

Il batterista Prodigy, Alessandro Baviera ha 5 anni. Di origini siracusane, ha la passione per l’heavy metal ed è autodidatta anche se “suo padre lo ha aiutato un po ‘”. Il video della sua performance nella terza puntata dello spettacolo è diventato immediatamente virale.

Amber e Yves

Il duo aereo Yves e Ambra Golden Dream è tornato tra i finalisti di Tu si que vales 2020, vincendo un pass per la finale dopo aver convinto i 4 giudici e il 100% del pubblico. Ambra Faggioni è italiana mentre Yves Nicols è spagnola. Insieme si sono esibiti per alcuni dei circhi più prestigiosi del mondo: Circus Knie, Circus Krone, Circus Arlette Gruss, Circus Roncalli, American Circus e Cirque d’Hiver Bouglione.

Andrea Paris

Andrea Paris è un mago mago, già diventato popolare grazie a un video diventato virale “Il Lonfo”, la poesia metasemantica di Fosco Maraini recitata con la figlia. Nel 2019 aveva già partecipato a Italia’s got talent, classificandosi al secondo posto. È stato lui a vincere la vittoria.

Andrea Radicchi

Protagonista della settima puntata di Tu si que vales, Andrea Radicchi è un ventriloquo di 22 anni di Città di Castello, in provincia di Perugia. Riesce a far parlare contemporaneamente due dei suoi tre burattini, Isidoro, Arturo e Foxy.

Acrobats Catwall

I Catwall Acrobats sono un gruppo di artisti circensi di fama internazionale. Avevano già vinto il gran finale di Tu si que vales nel 2018. Gli artisti che compongono il gruppo hanno tra i 25 ei 36 anni. Si sono esibiti in 25 paesi in tutto il mondo e hanno vinto 4 premi al festival circense più famoso dell’arena internazionale, il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, nel 2014.

Cristiano Pierangeli

Cristiano Pierangeli è un pianista che ha avuto accesso alla finale di Tu si que vales con una sola esecuzione. Grazie ai quattro sì dei giudici e al 100% dei voti del pubblico, ha avuto accesso diretto alla finale. Musicista dall’età di 6 anni, studia musica classica, jezz, contemporanea e leggera.

Dakota e Nadia

Dancers, Dakota e Nadia sono stati i protagonisti di una commovente performance sul dramma dei migranti. Entrambi svizzeri, hanno messo in scena la storia di una coppia rinchiusa in un campo profughi che lotta per dare un futuro al proprio figlio.

Daniele Primonato

Daniele Primonato è un cantante che ha conquistato la giuria con la sua versione di “Your Song” di Elton John. Chitarrista-barista, non ha mai rinunciato al suo sogno di cantare, tant’è che qualche anno fa ha lanciato un canale Youtube con le sue performance. Il suo soprannome è “Big”.

Dino Paradiso

Il comico Lucano scoperto da Serena Dandini, Dino Paradiso ha superato l’ostacolo della semifinale, riuscendo ad accaparrarsi un posto tra i super finalisti dell’edizione 2020 di Tu si que vales. La famosa attrice è stata la prima a notare il suo talento, selezionandolo insieme ad altri 19 ragazzi per entrare nella sua scuola di commedia Comic Lab.

Il YiYo

El Yiyo è una ballerina di tip tap di 23 anni di Barcellona. Ha iniziato a viaggiare per il mondo per lavoro con la sua arte dall’età di 7 anni. Il suo vero nome è Miguel Fernández ed è ampiamente descritto come una star del flamenco.

Kyle falesia

Il contorsionista del Cirque du Soleil Kyle Cragle si è laureato alla National Circus School di Montreal, in Canada, ed è specializzato in contorsione. Ha 24 anni ed è riuscito ad arrivare in finale strappando i sì ai quattro giudici.

Liina aunola

Liina Aunola è un’acrobata di 41 anni che ha raggiunto la finale a Tu si que vales con uno dei primi passaggi assegnati dalla giuria e dal pubblico. Laureata alla Turku University of Applied Sciences, Liina si è esibita in Svezia, Paesi Bassi, Giappone e Inghilterra.

Marco, Rita e Tommaso Quaranta

Marco, Rita e Tommaso Quaranta sono una famiglia composta da madre, padre e figlio di 17 anni. Tommaso ha cantato accompagnato dal violino dei suoi genitori. In fase di selezione il giovane aveva cantato “La leva del calcio classe 68” di Francesco De Gregori.

Nerina Peroni

La pianista 81enne Nerina ha ottenuto un assist alla finale grazie alla sua esibizione. Di fronte ai giudici aveva suonato la “Marcia turca” di Mozart. Ex insegnante di pianoforte, ha ripreso a suonare ora che vive in una casa di riposo dove ha trovato una seconda famiglia a cui è profondamente legata.

Ramon kathriner

Ramon Kathriner è un acrobata svizzero di 37 anni le cui esibizioni sono famose in tutto il mondo per il loro estremo pericolo. Ha bisogno di due prestazioni per arrivare in finale. Durante la prima, “The Wheel of Death”, l’acrobata non era riuscito a convincere Rudy Zerbi di avergli chiesto di mettersi alla prova una seconda volta. Il sì di Zerbi è arrivato con la performance successiva.

Wesley williams

Il ciclista single Wesley Williams, 22 anni, ha ereditato la passione per questo sport dalla madre ginnasta. Aveva già partecipato alla quindicesima stagione di America’s Got Talent e alla quattordicesima edizione di Britain’s Got Talent.