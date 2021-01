“Daily Publications” e neolaia.gr insieme – MEDIA

Kathimerines Ekdoseis, la più grande organizzazione di pubblicazione di media digitali e di stampa della Grecia, è lieta di annunciare la sua partecipazione al capitale azionario neolaia.gr di Hangover Media, il portale per giovani n. 1 creato dagli studenti nel 2007 per gli studenti.

Hangover Media neolaia.gr è la voce dei giovani online da 14 anni con oltre 1.000.000 di visitatori ogni mese. È la loro scelta numero uno per informazioni, istruzione, problemi aziendali e suggerimenti per l’intrattenimento indoor e outdoor, offrendo contenuti ricchi che vengono aggiornati quotidianamente e superano i 110.000 articoli. I visitatori del sito partecipano attivamente all’argomento del sito attraverso la “casella di interazione”, ma anche pubblicando i propri articoli. Il contenuto ricco, plurale e interattivo ha reso neolaia.gr il primo “ritrovo” online per i giovani.

Questa nuova aggiunta al gruppo Daily Releases, fa parte del suo portafoglio di arricchimento di siti Web che offrono contenuti di nicchia e si rivolgono a un pubblico specifico. Goal è un’ampia piattaforma di informazioni con la posizione storica del gruppo e la vitalità di un pubblico giovane in un ambiente moderno in rapida evoluzione e stimolante.

“Non vediamo l’ora di lavorare con Kathimerine Ekdosia, che avrà vantaggi reciproci e rafforzerà ulteriormente la voce degli studenti su Internet”, hanno affermato George Bardakis, co-fondatore di Hangover Media, e Alexia Coronaio, Direttore del marketing di Kathimerine Ekdos. “Siamo lieti di dare il benvenuto a neolaia.gr nella famiglia delle ‘pubblicazioni quotidiane’, che comprende i titoli dei giornali, delle riviste e dei siti web più popolari e rispettabili oggi”, ha detto.