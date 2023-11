Curling: Gli svizzeri erano imbattuti prima del ribaltamento contro l’Italia

Già qualificato per le semifinali, il CC Aarau ha ottenuto l’ottava vittoria in otto partite allo Stadio degli Europei di Aberdeen. La Svizzera ha vinto sulla Germania 8-6.

Silvana Tirinzoni e CC Aarau hanno dominato mercoledì la Germania Keystone/AP/Jeff McIntosh

I quattro volte campioni del mondo devono ancora confermare il primo posto nel girone all’italiana nonostante il loro record pulito. Per questo è necessario che Carole Howald, Selina Wiszczunki, Silvana Tirinzoni e Alina Patz vincano giovedì mattina l’ultima partita del turno preliminare contro le azzurre, che finora hanno perso solo una partita.

Non sappiamo ancora chi affronterà gli svizzeri in semifinale. Vincendo il girone all’italiana, potranno iniziare le semifinali così come la finale o la partita per il terzo posto con il vantaggio dell’ultima stone nella prima manche.

Una nuova vittoria per il popolo di Ginevra

CC Jennifer ha fatto un altro passo verso le semifinali. Il Ginevra ha battuto i cechi 10-7 dopo essere stato in vantaggio 5-2. Ancora una volta Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller e Benoit Schwarz hanno mancato completamente il tour. Nel quarto finale, sono stati derubati di tre blocchi portandosi sul 5-2. Ma come accaduto nell’ultima partita contro la Germania (8-4), sono riusciti a recuperare.

ats