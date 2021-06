Craig Federighi di Apple parla di iOS 15 e macOS Monterey con YouTuber

Il capo dell’ingegneria del software di Apple, Craig Federighi, questa settimana ha condotto una serie di interviste con YouTuber e le hanno condivise iOS 15 Highlights e aneddoti con loro. Ogni YouTuber ha potuto porre a Federighi domande mirate sul nuovo aggiornamento utilizzando tempo di confronto.



Andrew Edwards ha parlato con Federighi dell’attenzione di Apple sul lavoro di squadra con iOS 15‌, iPadOS 15 e Mac OS Monterey Funzionalità come SharePlay in ‌FaceTime‌ e condividilo con te in Messaggi. “Abbiamo un sacco di idee che emergono nel tempo, nel corso degli anni. E poi arriva un momento in cui possiamo improvvisamente collegarle tutte in un modo significativo che si addice al momento, e le seguiamo. È stato quest’anno, “, ha detto Federighi.

“Con così tanti di noi che devono connettersi a distanza, desideravamo quella connessione e quella capacità di essere quasi insieme, ma condividere ancora le cose tra loro e avere tutto quel contesto per connettersi”. Federigi ha continuato dicendo che ad Apple piace lavorare “oggettivamente” senza solo “stranezze e graffi” di funzionalità non correlate. “Se possiamo mettere insieme qualcosa per essere più grande della somma delle sue parti, questo è il momento giusto, collegando tutti i fili”.

TechMeOut ha chiesto a Federighi di quali funzionalità ‌iOS 15 è più entusiasta. “Penso che se dovessi scegliere ora, probabilmente sarebbe SharePlay”, ha detto Federighi. Ha continuato spiegando che non era in grado di usarlo con amici e familiari perché Apple doveva tenerlo segreto, quindi non vede l’ora di provarlo.

Il francese TheiCollection su YouTube ha parlato con Federighi di “macOS Monterey” e della nuova funzionalità di controllo universale che ti consentirà di utilizzare una singola tastiera, mouse o trackpad su Mac e IPAD dispositivi. Federighi ha affermato che Apple è soddisfatta della funzione “zero setup” che funziona solo. “Era una compilation divertente”, ha detto di Universal Control.



Di seguito sono riportati altri video che mostrano Federighi in una serie di brevi interviste.

iOS 15‌, iPadOS 15 e ‌macOS Monterey‌‌ sono tutti disponibili per gli sviluppatori per ora, ma Apple prevede di rilasciare una versione beta per i beta tester pubblici a luglio, a quel punto chiunque voglia testare queste nuove funzionalità sarà in grado di farlo.