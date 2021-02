Cow Science Exam posticipato | Un terremoto quando una mucca viene uccisa … Il curriculum è pieno di storie e credenze e finalmente il test della mucca viene rimandato

Thiruvananthapuram: Il controverso esame di Kamadhenu previsto per il 25 è stato rinviato. Secondo il sito web della Commissione Rashtriya Camadino, l’esame campione previsto per il 21 è stato rinviato.

UGC esorta gli studenti a incoraggiarli a partecipare all’esame Kamadhenu Gai Vijnan Prachar Prasar Il suggerimento del segretario è stato controverso.

I documenti di riferimento sono stati preparati in nove lingue incluso il malayalam per coloro che si preparano per l’esame. Le altre lingue sono inglese, hindi, gujarati, marathi, kannada, tamil, telugu e oriya.

Secondo il documento di riferimento, gli indiani vedono la coda di una mucca come un trampolino di lancio verso un regno spirituale superiore. Sotto il nome di macellazione di vacche e terremoto si dice che la macellazione di vacche provochi terremoti.

Si dice che le onde di energia negativa che fluiscono dal corpo durante la macellazione delle mucche cambino l’atmosfera terrestre e portino a terremoti. Il documento di riferimento afferma che l’urina di mucca è un trattamento per la lebbra e se viene ottenuta prima che lo sterco sia caduto, la sua energia sarà molto grande.

È stata fornita anche una struttura per esami online. Ora quando il sito si apre, c’è un avviso per posticipare il test.