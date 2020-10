Covid sulle superfici, resistenza ai virus fino a 28 giorni

Un campione di resistenza. Sars-Cov-2 sopravvive su alcune superfici come vetro, acciaio e banconote fino a 28 giorni. I dati pubblicato dei ricercatori australiani di Csiro sulla rivista scientifica Virology Journal è un vero record mondiale per i virus. Tra le superfici su cui si trova meglio il coronavirus, ci sono tra le altre quelle lisce come il vetro dei cellulari, che ognuno di noi pone ovunque e tocca costantemente.

Ci sono almeno due ragioni per cui questa notizia non è troppo preoccupante. Il primo è che l’esperimento è stato condotto in condizioni di laboratorio ideali: buio totale e temperatura costante di 20 gradi, quando si sa che la luce, con la sua componente ultravioletta, danneggia il microrganismo. Anche il calore è scarsamente tollerato dal virus. Quando i ricercatori australiani hanno impostato le loro superfici contaminate a 40 gradi, tutte le tracce del microrganismo sono scomparse entro 24 ore. La seconda ragione del relativo ottimismo è che toccare oggetti infetti non ha dimostrato di essere la principale fonte di contagio in questa epidemia. Il veicolo di trasmissione più insidioso rimane le vie aeree: stare vicino a una persona positiva e inalare le goccioline del suo respiro a bordo dove viaggia il virus. Gli stessi ricercatori australiani precisano che le quantità di virus riscontrate sulle varie superfici dopo 28 giorni sono molto basse, insufficienti a provocare il contagio. Nessuno sa esattamente quante particelle virali sono necessarie per l’infezione, anche se gli esperti di Csiro stimano il loro numero in 300.

A 20 gradi, il virus è sopravvissuto per 28 giorni su acciaio, vetro, PVC e banconote, carta e plastica. Le superfici porose come gli indumenti non hanno consentito a Sars-Cov-2 di raggiungere più di 14 giorni. A 30 gradi la resistenza è stata ridotta a 7 giorni su acciaio, banconote e vetro ea 3 giorni su indumenti e PVC. A 40 gradi, il coronavirus è rimasto vitale per meno di 16 ore su tessuti di cotone, 24 ore su acciaio, vetro e banconote e 48 ore su PVC.

Tutti i virus sono in grado di sopravvivere e replicarsi solo in un organismo ospite. Quando si trovano nell’ambiente esterno, possono al massimo “trattenere il respiro” in attesa di trovare un’altra persona da infettare. In questo senso, il tempo è un ottimo disinfettante. Tuttavia, Sars-Cov-2 aveva dimostrato di essere in grado di resistere all’aperto più a lungo rispetto ad altri virus simili già in alcuni esperimenti precedenti. Sicuro Lancetta il 2 aprile è stato spiegato che il vetro e le banconote contenevano tracce del virus dopo 4 giorni. L’acciaio inossidabile, la plastica e persino l’esterno delle maschere chirurgiche possono durare fino a 7 giorni. Le superfici ruvide e porose sono meno apprezzate dal coronavirus. Sulla carta di libri, giornali e fotocopie, come sui fazzoletti usa e getta, dura fino a 3 ore. La temperatura ideale per Sars-Cov-2 è stata misurata a 4 gradi. Il riscaldamento a 70 gradi ha inattivato il virus entro 5 minuti. Nella fase peggiore dell’epidemia di Wuhan a febbraio, una delle misure adottate è stata persino quella di mettere in quarantena le banconote, lasciarle in casse al chiuso per 14 giorni o sterilizzarle con i raggi X.

Tuttavia, l’obiettivo principale rimane quello di stretti contatti tra le persone. I CDC americani (Centri per il controllo delle malattie) spiegano che “Covid-19 si diffonde meno frequentemente attraverso il contatto con superfici contaminate”. Al contrario, “il contagio da persona a persona è molto facile”. In particolare, “le persone che si trovano fisicamente vicine, entro 1,8 metri, a una persona affetta da Covid o che hanno un contatto diretto con lui sono quelle che presentano il maggior rischio di infezione”.

Recentemente (e dopo diversi avanti e indietro che hanno scatenato molte polemiche) il CDC ha riconosciuto i rischi di un’altra forma di trasmissione di Sars-Cov-2, quella per via aerea o per aerosol. Mentre all’inizio dell’epidemia si credeva che il coronavirus viaggiasse solo a bordo delle goccioline più grandi, tra quelle emesse durante la respirazione, il parlare, la tosse o gli starnuti, è oggi riconosciuto che anche i cosiddetti aerosol possono essere canali di contagio. Si tratta delle goccioline più fini, di diametro inferiore ai 5 micron, che invece di cadere a terra in pochi minuti con la forza di gravità, si librano nell’aria più a lungo e possono raggiungere distanze di diversi metri, a seconda delle condizioni. Correnti d’aria. Anche qui è arrivato uno studio per misurare la resistenza dei campioni al coronavirus: fino a 3 ore di galleggiamento in una stanza. Questo è il motivo per cui, in spazi ristretti, si consiglia di cambiare spesso aria, anche a distanza e indossando maschere.