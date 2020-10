MotoGP, Valentino Rossi e il momento buio: “dovrò farmi qualche domanda”

Domenica da dimenticare Valentino rossi una Le Mans. il Gran Premio di Francia è durato solo pochi secondi per il “Dottore”, che è caduto già alla prima curva e che da tre gare consecutive non raccoglie punti. Abbastanza per portarlo a un autocritica pesante alla fine della giornata, circa l’una nuovo periodo molto negativo dopo gli ottimi segnali di inizio stagione.

“Sono molto triste – ammette subito il pilota Yamaha -. Caduta così alla prima curva È brutto. Anche la mia partenza è stata buona e dopo la curva ero in buona forma. A causa del freddo le condizioni erano molto difficili. Nella prima a sinistra siamo entrati tutti tranquillamente, ma poi la moto è partita dietro di me. Cordiali saluti Non ho capito bene Quello che è successo “.

“Nel ultime tre gare Non ho collezionato nemmeno un punto. Devo dire che ultimamente lo sono anch’io abbastanza infelice, perché la mia prestazione non è stata affatto male. Durante le prove sono sempre stato abbastanza competitivo ”, sottolinea Valentino Rossi.

Il che, tuttavia, nega che stia attraversando un periodo buio senza precedenti: “Purtroppo Ricordo gli altri, perché sono arrivati anche l’anno scorso. Come al Mugello, una Barcellona e alberi, dove sono arrivati tre ritiri consecutivi. Cose del genere non dovrebbero accadere, ma quando succedono ci poniamo molte domande“.

E quest’ultima considerazione, in un certo senso, fa paura: “Nei giorni a venire Ci penserò ancora di più. Perché non mi sembra di aver preso l’approccio sbagliato. Specialmente da quando abbiamo sempre lavorato bene e siamo diventati competitivi in ​​gara ”.

“Ci vorrebbe un discorso molto lungo sull’esistenza della sfortuna. Durante la mia carriera non l’ho fatto mai capito se esiste o no, ma se è successo di recente, sono piuttosto sfortunato ”, ammette poi.

Tuttavia, c’è la possibilità di alzare la testa: “Il bello è quello ci sono altre razze. Sulla carta sono difficili, ma ci proverò dai il meglio. Lo farò anche per Aragona e Valencia. Sono una delle piste peggiori per me, sarebbe bello essere veloci anche lì ”.

OMNISPORT | 11/10/2020 23:58