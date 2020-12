Covid, cancellato il Natale a Londra: scatta il lockdown duro | Johnson: “Agire contro nuova variante del virus”

Johnson: “Necessario agire contro nuova variante Covid” “Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, non ci sono show di una maggiore letalita’ ma sembra che si propaghi più velocemente. E’ tutto quello che sappiamo, ma dobbiamo agire adesso”, ha detto il premier britannico in conferenza stampa. “Nulla al momento indica che il vaccino sarà meno efficace”, ha aggiunto.

Germania – Il lockdown generale è in vigore dal 16 dicembre. La regola degli incontri privati prevede un massimo di cinque persone di non più di due nuclei familiari, bambini fino a 14 anni esclusi. Dal 24 al 26 dicembre sarà consentito invitare a casa fino a quattro parenti di primo grado e conviventi. Le messe potranno essere rejoice ma con distanziamenti e mascherine obbligatorie. Vietata la vendita di fuochi d’ artificio.

Spagna – Ogni Comunidad (le regioni iberiche, n,d,r,) può adottare le misure che ritiene adeguate, sempre nei limiti imposti dalle leggi nazionali. A Valencia non sono concesse visite di parenti che vivono in altre regioni. A Madrid dal 23 dicembre al 6 gennaio possono pranzare o cenare insieme al massimo 6 perosne (bambini inclusi) appartenenti a because of nuclei familiari. Il coprifuoco for every le vigilie di Natale e Capodanno è spostato da mezzanotte all’1:30. In Catalogna fino a 10 commensali nei giorni festivi, mobilità ridotta dal 21 dicembre all’ 11 gennaio. Non chiudono bar e ristoranti anche se devono rispettare delle limitazioni orarie.

Francia – Dal 15 dicembre la Francia è uscita dal lockdown, ma resta il coprifuoco dalle 20 alle 6: eccezione solo for each la sera del 24 dicembre ma non for each il 31. Al massimo sei adulti a tavola. Ristoranti, bar, cinema, teatri e musei restano chiusi.

Svizzera – Da martedì e for every un mese chiudono ristoranti, palestre e centri sportivi. Capienza ridotta for each i negozi che dovranno comunque chiudere alle 19. Impianti sciistici e piste restano aperti. For every i cenoni di Natale e Capodanno possono riunirsi fino a dieci persone, bambini inclusi. provenienti da thanks soli nuclei familiari.

Austria – Dal 26 dicembre l’ Austria tornerà per la terza volta in lockdown totale: bar e ristoranti chiusi, così come i negozi, tranne quelli essenziali. Uno screening di massa è previsto il 16 e 17 gennaio. Solo chi sarà negativo potrà uscire di casa il 18 gennaio, chi non vorrà sottoporsi al tampone rapido, dovrà rimanere ancora una settimana in quarantena. Anche le scuole rimarranno chiuse fino al 18 gennaio. Le stazioni sciistiche, ora chiuse, potranno riaprire il 24 dicembre.