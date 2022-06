I problemi dell’attore di Skeem Saam Sebasa Mughal continuano a peggiorare man mano che vengono aperti più casi di frode contro di lui

Dopo averlo segnalato Scremare è veloce l’attore Sebasa Moghul Coinvolto in accuse di frode Bitcoin e altro ancora Le persone si sono fatte avanti per aprire casi di frode contro di lui.

Come citato da Quotidiano SoleIl portavoce della polizia di Limpopo, il generale di brigata Mutlavila Mugabelo, ha dichiarato:

“Posso confermare che vari casi di frode sono stati aperti alla stazione di polizia di Polokwane da varie persone dopo i loro presunti investimenti in Bitcoin tramite Mogale”.

disse Moghul Non è stato ancora arrestato.

Altri rapporti indicano che la polizia sta indagando su un totale di cinque casi per un importo di oltre 800.000 rand e persone Con denunce simili sono incoraggiati ad aprire casi.

Sebasa avrebbe truffato più di 100 persone dopo aver promesso loro enormi ritorni sui loro investimenti in Bitcoin.

Il rappresentante legale di Sebasa ha dichiarato:

“Posso confermare che accuse frivole e infondate di frode sono state mosse contro il mio cliente. Si riserva il diritto di citare in giudizio per danni tutte le parti lese in suo nome”.