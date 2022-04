Cosa vedi per primo? Rispondi e scopri qualcosa di nascosto nella tua personalità

Quiz: ci sono esercizi mentali tanto semplici quanto accattivanti che ci permettono di imparare di più su noi stessi di quanto possiamo mai immaginare. E quelle che si presentano vagamente davanti ai nostri occhi per definire una certa silhouette ideale per le funzioni di apprendimento mkhnaoltre a eseguirlo e tutti i processi che derivano da questa funzione -Come un personaggio-.

Questo test visivo, che presentiamo di seguito, è diventato uno dei più popolari gente di tutto il mondo. Partendo da una combinazione bianco e nero, ogni persona deve rispondere al primo animale che riesce a riconoscere in questa immagine. A seconda della tua risposta, scoprirai il modo in cui funziona il tuo cervello, Nessun termine e condizione definisce la tua personalità.

Quiz: quale animale vedi per primo?

Per quanto sia divertente partecipare a questi test, dovrebbe essere chiaro che queste non sono conclusioni indiscutibili. Né del massimo rigore scientifico. Ma tendono a mostrare se l’emisfero destro o sinistro del tuo cervello controlla il tuo meccanismo cognitivo. Concentrandoti su questa immagine, quale animale vedi per primo?

Se la tua risposta è Tigre »: L’emisfero sinistro del tuo cervello è il più attivo. Questo si traduce in una personalità schematica, precisa, razionale e orientata alla logica. Non sei una di quelle persone che si allontanano troppo dalla realtà o dalla logica. E hai bisogno di tutto Pianificato e organizzato, in base a ciò che si vede oggettivamente.

un test: Tuttavia, se il primo animale selezionato è un scimmiaCiò significa che l’emisfero destro è il più attivo nel tuo cervello. La creatività e le idee innovative fanno parte della tua personalità e di te gioco sul tuo intuito. Naturalmente, non tutto è così positivo come sembra e hai bisogno di un controllo di realtà Occasionalmente (difficile com’è). Sei anche molto emotivo.

Tuttavia, se vedi un animale o un altro oggetto che non rientra in una di queste due categorie, probabilmente lo fai. Più creativo del previsto. Perché, almeno per gli esseri umani comuni, è possibile identificare solo una tigre o una scimmia.

