Munchanin: Il progetto “Cos’è il mondo?” Con due classi di quarta elementare dell’Anne Frank College

Era guidato da Maud Merim Bouvier, professoressa bibliotecaria, e Frank Bernard, professore di matematica.

Durante questo anno scolastico, abbiamo voluto presentare agli studenti ciò che è il mondo. Per farlo, lo scorso novembre hanno scoperto cosa fosse uno studente di dottorato e hanno potuto parlare con loro al Dijon Experimentarium.

Lunedì 11 aprile hanno scoperto l’IUT di Creusot e i suoi segmenti, ma hanno anche preso parte a uno spettacolo animato di pubblicazione scientifica dal medico M. Fabrice Riblet. Scopri due progetti degli studenti all’interno del Learner Resource Village, uno per un progetto di creazione di trittinette e uno per la sua passione per le stampanti 3D. E da settembre abbiamo lanciato una passeggiata di lettura con opere di divulgazione scientifica, storia della matematica o scienze e biografie. Per ogni libro preso in prestito, gli studenti avevano un questionario da completare per guadagnare un certo numero di punti.

Gli studenti con più punti oggi vengono premiati. Ringraziamo la Sig.ra Deere per i portachiavi e il Centro socio-educativo che ha pagato i premi assegnati oggi.

I nostri obiettivi erano molteplici:

Incoraggiare gli studenti a leggere libri relativi alla matematica o alle scienze in generale

Consentire loro di sviluppare la propria cultura scientifica

Fagli capire che la scienza non è sempre fuori portata

Far loro scoprire il percorso di grandi scienziati

Permettendo loro di lavorare sulle loro future carriere, ampliare i propri orizzonti e scoprire l’artigianato

E magari farli divertire a leggere

Potremmo, per alcuni, aver convalidato almeno un punto, ma solo il tempo lo dirà. Questi libri provenivano dal Fondo CDI ma anche dalla Biblioteca Montchanin e dalla Biblioteca dipartimentale.

Premi e riconoscimenti:

Tutti gli studenti hanno ricevuto una medaglia ma anche i primi 3 di ogni classe hanno ricevuto un buono da 20€ in FNAC

il terzo posto

Su 4e4: Marte Matisse

In 4e5: Pereira Nolan

Secondo posto

A 4e4: Jocelyn Valentine

In 4e5: OLANGNON-BRUCKER ILAN