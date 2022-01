Cosa ha portato il provvedimento in altri paesi dell’UE

Mosca, Atene, Parigi, Roma Infermieri, medici e farmacisti in Italia devono essere vaccinati da aprile, nelle istituzioni private e pubbliche, negli ospedali, negli ambulatori e nelle case di riposo. Chi si rifiuta sarà sospeso dal proprio lavoro – senza retribuzione. Cosa ha ottenuto la misurazione? E quali sono le esperienze in Francia, Grecia e Russia, dove esistono modelli simili?

In Italia, il numero di vaccinazioni tra i dipendenti è aumentato rapidamente e il tasso è stato del 98% a giugno. Il numero dei contagi nelle case di riposo è diminuito drasticamente. Sono ancora 1.656 i medici non vaccinati oggi, secondo i dati dell’associazione Fnomceo.

522 medici hanno deciso di vaccinare dopo la sospensione. Secondo il governo, alla fine di settembre l’1,84% degli operatori sanitari non era vaccinato. Tuttavia, di recente sono aumentati i progressi nella vaccinazione tra il personale.

Nei prossimi giorni, quindi, la Roma deciderà un vaccino di richiamo obbligatorio per il settore sanitario. “Non abbiamo tempo da perdere”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Finora, solo il 30% circa dei dipendenti ha ricevuto la dose di richiamo.

Grecia: ancora il cinque per cento non vaccinato

La vaccinazione è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari in Grecia da settembre. Oltre ai circa 116.000 dipendenti del sistema sanitario pubblico, interessa anche tutte le cliniche private, i medici residenti e gli istituti di cura privati. Anche i dipendenti amministrativi devono essere vaccinati. Se non sei vaccinato, sarai messo in congedo non retribuito.

A metà agosto, circa l’83% delle persone colpite era stato vaccinato. Il tasso è ora superiore al 95%. Ma significa anche che quasi il cinque percento è ancora non vaccinato ed esentato. Sono colpiti circa 5.300 dipendenti statali, inclusi quasi 450 medici.

I rilasci stanno esacerbando la già tesa situazione del personale nelle cliniche, che sono anche a corto di letti di terapia intensiva. Il ministro della Salute Thanos Plevris chiede quindi ai medici residenti di presentarsi temporaneamente per lavorare nelle cliniche. Se non ci sono abbastanza volontari, il ministero vuole reclutare un centinaio di medici privati.

Nelle case di cura private, il numero di nuove infezioni segnalate è diminuito in modo significativo dall’introduzione della vaccinazione obbligatoria. In caso di violazione, gli operatori sono passibili di multe di 50.000 euro. In caso di recidiva è prevista una sanzione di 200.000 euro.

Francia: condanne che possono arrivare fino alla reclusione

Dopo che il numero di infezioni è aumentato notevolmente all’inizio dell’estate, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato a luglio la vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari. Da metà settembre infermieri, medici e dipendenti di ospedali e case di riposo hanno dovuto mostrare almeno una dose di vaccinazione e da metà ottobre una protezione vaccinale completa. Circa 2,7 milioni di dipendenti sono interessati dalla misura.

I tassi di vaccinazione nei gruppi professionali interessati sono ora ben oltre il 90%. Il ministro della Salute, Olivier Véran, ha riassunto a fine ottobre: ​​”Abbiamo una copertura vaccinale straordinariamente alta tra i dipendenti delle strutture sanitarie e una percentuale molto bassa di sospensioni o licenziamenti”.

Il suo ministero ha annunciato in ottobre che circa 15.000 dipendenti erano stati licenziati. Come in Grecia e in Italia, per loro non c’è stipendio. Gli stabilimenti che non vaccinano il personale rischiano multe. Anche i medici indipendenti devono fare i conti con una multa. I recidivi rischiano fino a sei mesi di carcere.

Russia: il Cremlino prevede un mosaico di regole

In Russia, la vaccinazione è stata a lungo volontaria. Quando la campagna si è interrotta all’inizio dell’estate e il numero dei contagi è tornato a crescere, le autorità hanno aumentato la pressione e introdotto la vaccinazione obbligatoria per alcuni gruppi professionali. Si trattava principalmente di personale medico, insegnanti e dipendenti delle istituzioni pubbliche.

Lo scetticismo sulla vaccinazione è diffuso nel Paese. I sondaggi mostrano che anche negli ambienti medici, circa il 30% è scettico. Per non suscitare malcontento popolare, il Cremlino ha trasferito la responsabilità alle regioni.

Il risultato è un vero mosaico di regole. A Mosca, ad esempio, il dipartimento sanitario aveva inizialmente prescritto un tasso di vaccinazione del 60% per il personale, ma ora questo tasso è stato aumentato all’80%. Nelle altre regioni, senza eccezioni, chi non è in possesso di certificato medico deve essere vaccinato. Un rifiuto è considerato un possibile motivo di licenziamento. I candidati sprovvisti di certificato di vaccinazione non troveranno lavoro.

