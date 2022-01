Fabien Claude 8° in Italia

Ultima tappa prima delle Olimpiadi di Pechino, la Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Italia ad Anterselva-Anterselva. Le condizioni del vento non hanno facilitato il compito durante le riprese di questo giovedì, ma Fabien Claude se la è cavata con un 17/20 e un 8° posto nella 20km individuale. È arrivato 2° in Francia, a più di 2min20 dal russo Anton Babikov, vincitore dell’evento con un 20/20 al tiro.

Fabien Claude si è confidato ai nostri colleghi del canale L’Equipe al termine della gara: “Oggi non è facile ma sto cercando di prenderla come una prova generale prima dei Giochi: siamo in quota, c’è vento. Ho affrontato bene la gara, anche se in pista è stato molto difficile Johannes ci ha messo una grossa pillola in pista, ma sono il decimo tempo di sci quindi niente di cui allarmarsi”.

Più in difficoltà il fratello Florent con i colori del Belgio che ha chiuso al 45° posto con un 16/20 al tiro.

Prossimo appuntamento per il biathlon, sabato la mass-start e domenica la staffetta.

L. Buchler

Foto: screenshot dal canale L’Equipe