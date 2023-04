Truffa turistica! Stai pensando di prendere l’autobus in Italia? Pensa di nuovo!

I turisti sono facili bersagli per funzionari corrotti. L’Italia è la patria della mafia. Una nuova truffa prende di mira i visitatori delle navi da crociera che salgono a bordo di un autobus pubblico.







Livorno è una città portuale sul Mar Ligure, sulla costa occidentale della Toscana, in Italia.

Livorno è un’ottima base di fronte all’oceano per visitare uno dei più famosi siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pisa e la sua famosa torre si trovano a 17 minuti di treno da Livorno. In Campo dei Miracoli a Pisa si trovano il Battistero, il Duomo e la Torre Pendente, simbolo d’Italia per eccellenza. La città ha una popolazione di 158.000 abitanti.

eTN è stato contattato dal giornalista australiano Ian Mackintosh che ha condiviso la sua esperienza. Ian è l’ex editore di McIntosh Communications Pty Ltd.

Secondo Ian, un gruppo di turisti australiani è stato rapito da teppisti dell’Autorità dei trasporti a Livorno, in Italia, e derubato di 40 euro ciascuno.

Erano in gita di un giorno da una nave da crociera alla stazione ferroviaria di Livorno, che costava cinquanta euro.

Tutti i biglietti acquistati. In Italia i biglietti devono essere convalidati prima di salire sul treno. Le macchine per timbri sono solitamente posizionate all’inizio della piattaforma della stazione degli autobus.

L’Italia è nota per non fare sempre tutto. Questo è quello che è successo quando il gruppo ha provato a convalidare i biglietti acquistati. La macchina non funziona.

Un residente locale ha detto loro in un inglese stentato che bisogna sapere esattamente come maneggiare la macchina per ottenere la convalida.

Quando sono saliti sull’autobus, l’autista dell’autobus è stato informato ma li ha salutati con altri gruppi della nave che hanno anche trovato l’impossibilità di convalidare i loro biglietti.

Poco dopo l’inizio del viaggio, l’autista ha indicato al gruppo australiano di cinque teppisti in uniforme che erano saliti sull’autobus, hanno chiesto di vedere i passaporti e poi hanno multato 17 euro a persona per non aver convalidato il biglietto dell’autobus.

Il gruppo, avendo fretta di raggiungere la stazione ferroviaria e visitare Firenze, ha accettato di pagare una strana multa con carta di credito.

Tuttavia, un esame più attento della ricevuta della carta di credito ha mostrato che a ciascuna persona erano già stati addebitati 40 €.

Secondo un australiano, i presunti funzionari erano intimidatori, chiedendo di vedere i passaporti fotografati.

“Siamo stati trattati come criminali”, ha detto.

“In nessun altro posto al mondo i visitatori sarebbero trattati con comprensione e guida sulle regole locali, ma non a Livorno”.

Dati incidenti simili su Facebook, questo racket sembra andare avanti da tempo.

Perché l’autista dell’autobus ha scelto il gruppo australiano?

Faceva parte della truffa?

È facile credere che la risposta sia sì.

Secondo il capogruppo: “Abbiamo contattato la società della nostra carta di credito e l’addebito è stato contestato – non vediamo l’ora che le autorità di Livorno prendano la giusta posizione e proteggano i visitatori da questo tipo di umiliazione e furto”.

“Noi, a proposito, supponiamo che fossero funzionari che hanno aggiunto, e io ho acconsentito alle loro richieste:” Questa potrebbe anche essere una truffa della stagione turistica su larga scala. “