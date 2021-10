La terrificante guardia del corpo di Conor McGregor sta facendo scalpore in Italia! (video)

Viaggiando per alcuni giorni in Italia, Conor McGregor è stato in qualche modo derubato delle luci della ribalta da una delle sue guardie del corpo. Perché sì, se possiamo fidarci di diverse foto scattate in mezzo alla folla, l’uomo è semplicemente colossale e terrificante.

Ancora in convalescenza, Conor McGregor ha appena compiuto un breve viaggio in Italia per il battesimo dei suoi figli. Se la superstar mondiale è stata necessariamente riconosciuta e acclamata dalle folle per le strade di Roma, è anche e soprattutto la sua terrificante bodyguard a far parlare di sé sui social. Vera forza della natura, colpisce per le sue dimensioni. Lo vediamo a destra in questo video:

È bello vedere l’Italia, e specialmente Roma, sui suoi piedi forti, vibranti ed energici e la seta italiana sulla pelle, è burrosa, no è McGregor e gli italiani. Italia 🇮🇹 ❤️ pic.twitter.com/BoIFvHBp9j – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 13 ottobre 2021

Conor McGregor protetto da un titano a Roma

Qualora la sequenza di cui sopra non fosse del tutto esplicita, vi proponiamo una selezione di diverse inquadrature che consentono di comprendere meglio l’enorme corporatura dell’uomo in questione. Partiamo da questa prima foto, dove si riconosce molto facilmente in mezzo alla folla:

@thenotoriousmma

Ancora più impressionante? Il suo braccio, enorme da questa angolazione, con un Conor McGregor sullo sfondo che sembra microscopico. Certo, la profondità di campo gioca un po’ sulla resa dell’immagine, ma comunque!

@thenotoriousmma

Non sappiamo se questo signore sappia parlare o se sia totalmente silenzioso come “La Montagna” in Game of Thrones, ma comunque la sua espressione facciale non è delle più rassicuranti. In altre parole, non vogliamo davvero avere a che fare con lui.

@thenotoriousmma

Una cosa è certa, Conor McGregor poteva passeggiare serenamente per le strade di Roma: un titano quasi uscito dai tempi di Giulio Cesare vegliava alle sue spalle.