Coronavirus: in piedi l’ultimo della giornata in ristoranti e discoteche – pesanti “campane” per i trasgressori – Notizie – Notizie

Entrano in vigore da oggi, giovedì, le misure annunciate dal sottosegretario alla Protezione civile e alla gestione delle crisi, Nikos Hardalias, durante il briefing sull’emergenza che si è svolto dopo il significativo aumento dei casi di coronavirus nei giorni scorsi.

Nikos Hardalias ha annunciato che ai clienti abituali non saranno più ammessi ristoranti, locali notturni e bar sulla spiaggia, e ha poi parlato delle sanzioni più severe che verranno imposte agli imprenditori che non aderiscono ai protocolli sanitari.

Momenti drammatici in Grecia

Ha sottolineato che i lucchetti saranno posizionati nei locali notturni quando verranno scoperte violazioni.

Sanzioni pesanti per i trasgressori

Per quanto riguarda le multe che verranno comminate ai trasgressori – titolari di negozi, si prevede che la licenza d’esercizio venga tolta ai trasgressori in maniera continuativa, mentre dalla prima violazione è previsto un immediato “blocco” temporaneo.

specialmente:

Per i negozi di meno di 200 mq è prevista la sanzione di 2000 euro e il blocco immediato, a partire dal giorno successivo e per un periodo di 7 giorni

Per i negozi di oltre 200 mq è prevista la sanzione di 5.000 euro e l’immediata sospensione del lavoro per 7 giorni.

Nel caso della seconda violazione verrà comminata una sanzione di 5.000 euro (a prescindere dai metri quadri) e il lucchetto avrà validità di 15 giorni.

Nel caso della terza violazione, la licenza del negozio deve essere annullata.

Come ha affermato il sig. Hardelis, “Sarà possibile imporre le suddette sanzioni in seguito e sulla base del materiale da cui deriverà la violazione”, probabilmente riferendosi a materiale che i social media possono fornire, come è stato fatto nell’intrattenimento centri della periferia sud.

È interessante notare che nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati centinaia di casi che si concentrano, dopo le indagini, sui luoghi di intrattenimento. Nel settore sud di Atene – dove il 66% dei casi ha tra i 15 ei 24 anni – e più precisamente nei comuni di Alimos e Glyfada, martedì si sono registrati rispettivamente il 6,1% e l’8,4% di positivi.

