Coppa del mondo di rugby: le XV partite della Francia sul maxischermo di Lione a cominciare dai quarti di finale

Se la finale si giocherà contro la nazionale francese, secondo il sindaco di Lione la partita verrà trasmessa su uno schermo gigante allo stadio Matmut. (© Archivi/Lucie Fraisse/Actu Tolosa)

L’entusiasmo per la Coppa del mondo di rugby ha cominciato a diffondersi a Lione. La prima partita nella città ospitante è prevista domenica 24 settembre allo stadio Groupama di Decin. Il 6 ottobre la città ospiterà la partita del quindicesimo turno della Francia contro l’Italia.

Se la Francia si qualifica ai quarti di finale e poi alle semifinali, o anche alla finale dei Mondiali, la città si prepara ad organizzare la trasmissione delle partite. Mercoledì 20 settembre, il sindaco di Lione, Gregory Doucet, ha annunciato la sua intenzione di organizzare questi eventi presso l’hotel. Palazzo dello Sport Gerland (Settima Regione).

“I quarti di finale e le semifinali saranno trasmessi se la Francia si qualificherà. Ci prepariamo a questa felice possibilità, al Centro Sportivo Gerland”, ha confermato l’attivista ambientale eletto, durante una conferenza stampa dedicata alla sicurezza della Coppa del Mondo di rugby.

Non ci sono partite a Bellecour ma piuttosto un villaggio di rugby

Il sindaco della città esclude la trasmissione delle partite allo stadio Bellecour, visto che il “Rugby Village” sarà allestito dal 23 settembre all’8 ottobre (e quindi non per la durata dei Mondiali che si concluderanno in Francia il 28 ottobre).

La finale, se la Francia si qualificherà, sarà trasmessa in formato più grande allo Stade Matmotte di Gerland. «È un luogo dove può esserci la massima sicurezza, dove possiamo controllare accessi e flussi», spiega il sindaco di Lione.

Il Bellecour Rugby Village potrà ospitare fino a 5.000 persone contemporaneamente e sarà aperto per dodici giorni, nel periodo in cui Lione ospita le partite.

Zona tifosi a Gerland

Il club ha annunciato che tutte le partite della squadra francese delle Pulse Stages e l’intera Fase Finale saranno trasmesse all’interno dello Stadio LOU Rugby nella Fan Zone. L’ingresso, limitato a 5.000 posti, è a consumo libero (5€ a ingresso).

Verranno trasmesse le seguenti partite: Francia – Namibia, 21 settembre, e Francia – Italia, 6 ottobre.

