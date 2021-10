Consiglio di Georgiadis a Dendia in occasione di Bogdano: non mi piace che nessun altro si spacci per il presidente di ND

“Né a me né a nessun altro piace impersonare il presidente di ND”, ha commentato Adonis Georgiadis, parlando di un “errore” del suo “amico” Konstantinos Bogdanos.

Adonis Georgiadis ha commentato la rimozione di Konstantinos Bogdanos dal KO ND, parlando dell'”errore” del suo amico, Konstantinos, e allo stesso tempo si è affrettato a “aggiustare” Nikos Dendias sulla sua posizione in Parlamento.

“Il presidente di Nuova Democrazia ha preso la decisione giusta. Nessuno può negare che il signor Bogdanos – amico mio, lo amo molto e non voglio mentire su di lui – ha commesso un grosso errore”, ha detto Adonis Gorgadis.

L’errore per il sig. Georgiadis è che il sig. Bogdanos ha cambiato l’agenda nella settimana in cui, ha detto, il patto di difesa con la Francia avrebbe dovuto dominare.

“Spikes” Dendias a Bogdano

Indirettamente ma chiaramente, ha lasciato un’impronta sul ministro degli Esteri, che martedì sera ha condotto l'”episodio caldo” con Konstantinos Bogdanos. “Né a me né a nessun altro piace impersonare il presidente del ND”, ha sottolineato, sottolineando la domanda se vorrebbe che il signor Bogdanos tornasse al KO del ND in caso di scuse. “Il capo di ND è uno, Kyriakos Mitsotakis, e non ne abbiamo altri”, ha aggiunto.

