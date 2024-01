Con una nota quasi perfetta, il pubblico ha votato per la migliore serie di fantascienza e non avremmo mai immaginato che sarebbe stata questa!

Anche se l'anno 2023 è stato ricco di serie, una di queste spicca nella categoria fantascienza, secondo questo sito specializzato in questo campo. Il minimo che possiamo dire è che c'è motivo di stupirsi, visto che di questa stagione si è parlato molto sui social.

Se il 2023 è un anno ricco in termini di videogiochi, è ricco anche in termini di serie. The Last of Us, Ahsoka, Blue Eye Samurai, The Bear, Gen V… c'era così tanto da fare. Anche dal punto di vista fantascientifico, gli spettatori sono stati viziati con programmi come la Stagione 2 di Foundation, Star Trek: Strange New Worlds o la Stagione 3 di Star Trek Picard, che ha ricevuto una valutazione del 100% (o giù di lì) su Rotten Tomatoes. Tuttavia, È un'opera più famosa e conosciuta ed è diventata la migliore serie di fantascienza di tutti i tempi Grazie alla terza stagione uscita quest'anno secondo alcuni spettatori.

Abbonati a Disney+

La migliore serie di fantascienza è…

Secondo il sito tedesco Il film iniziaThe Mandalorian sarà la migliore serie di fantascienza di sempre. Ciò si basa sulle valutazioni degli utenti, per definizione soggettive, che danno un punteggio complessivo di 4.494/5. Dietro di noi troviamo altri programmi molto popolari di questo genere che compongono la seguente top ten: Rick and Morty, Star Trek: The Next Generation, Doctor Who, Westworld, Arcane, The Expanse, Orphan Black, The Boys e Black Mirror. Insomma, grandi nomi di San Francisco.

Possiamo dire che questa classificazione è sorprendente, perché a seconda dei siti visitati non troviamo la stessa osservazione. Per esempio, Se prendiamo Rotten Tomatoes, che rimane l'autorità del settore, la terza stagione di The Mandalorian è quella con il punteggio più basso dello show. Con una raccomandazione dell'85%, è dietro ai primi due che mostrano un indice del 93%, almeno secondo la critica. In generale possiamo dire che le cose sono molto più complicate. Se la prima stagione è stata consigliata al 92% e la seconda al 91%, per la terza stagione il risultato è più contrastante poiché abbiamo diritto ad un indicatore del 51%.. Tra le critiche, alcuni ritengono che la narrazione sia troppo prevedibile, a volte troppo affrettata e che sia dispersa in tutte le direzioni per collegarsi ad altre trame dell'universo di Star Wars. Per altri questa stagione serve per ricominciare tutto da zero per la quarta stagione, che per alcuni dovrebbe essere l’ultima. Una scelta sorprendente che susciterà sicuramente polemiche!