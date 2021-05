Giove è in fiamme? Guarda il pianeta gigante come mai prima d’ora nelle nuove splendide foto di Hubble

L’immagine della luce visibile dell’acquirente è stata generata dai dati acquisiti l’11 gennaio 2017, utilizzando Wide … [+] Field Camera 3 sul telescopio spaziale Hubble. Vicino alla vetta, c’è una lunga caratteristica marrone chiamata “corazzata marrone” che si estende per 72.000 chilometri (circa 45.000 miglia) in direzione est-ovest. Il Great Red Spot spicca in modo più prominente in basso a sinistra, mentre appare la caratteristica Red Spot Jr. più piccola. (Noto agli studiosi gioviani come Oval BA) in basso a destra.