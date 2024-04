Con MIRROR WATER, Estée Lalonde vuole riportare la semplicità nella cura di sé

“Le narrazioni sulla cura di sé ci hanno deluso. Siamo incoraggiati a curarci temporaneamente con l'unico scopo di andare avanti normalmente. Questo ciclo infinito ed estenuante avvantaggia la nostra cultura di iperproduttività e presenzialismo, ma non ci arricchisce”. Estee Lalonde Attraverso il suo sito web.

Voleva che le cose cambiassero. Ispirandosi al lavoro allo specchio – un processo terapeutico in cui i partecipanti si guardano allo specchio, pronunciando ad alta voce affermazioni e verità su se stessi – Lalonde ha creato Specchio d'acqua. Coltivare rituali di rilassamento, Specchio d'acqua è un marchio per la cura del corpo che si avventura sotto la superficie per incoraggiare l'autoriflessione, la vulnerabilità e la cura.

Il fondatore di origine canadese ora vive a Londra, Inghilterra. Quando non lavora, probabilmente si rilassa nella vasca da bagno, beve il suo vino rosso preferito o passeggia nel parco con il suo cane da salvataggio, Evie. Qui parla del suo marchio, del suo impegno nell'approvvigionamento di ingredienti naturali e del perché la consapevolezza è importante.

Informazioni sullo spirito dello specchio d'acqua:

“MIRROR WATER ha la missione di dimostrare che il comfort è produttivo. Viviamo in un mondo frenetico, vai, vai, vai e a volte sembra che rallentare sia una perdita di tempo. Vogliamo ispirare comfort in tutti in tutte le sue forme, che si tratti di uscire a fare una passeggiata, fare la doccia con i nostri prodotti Beautiful o guardare Netflix, credo davvero che rilassarsi e apprezzare i tempi di inattività ti aiuterà a connetterti con te stesso e, di conseguenza, con gli altri.

Perché non definisce il suo marchio sostenibile:

“Qualsiasi marchio che lancia un prodotto nel mondo alla fine contribuisce allo spreco, alle emissioni di carbonio, ecc., quindi per me non sembra sincero dire che siamo un marchio sostenibile perché è una specie di contraddizione nella mia testa.

Tuttavia, siamo molto consapevoli che i materiali siano riciclabili e di provenienza locale e facciamo tutto il possibile per utilizzare ingredienti e materiali pensando al bene della terra.

Tutti i nostri prodotti sono confezionati in vetro con coperchi in alluminio e, ovviamente, sono tutti riciclabili. Stiamo anche esaminando un sistema di riconfezionamento per i futuri cicli di produzione e siamo costantemente alla ricerca di modi per migliorare la sostenibilità della nostra catena di fornitura.

Informazioni sulle offerte del suo marchio preferito:

“Il nostro best seller è sicuramente Downtime Body Oil. È un prodotto davvero speciale e lussuoso, profumato con la nostra miscela personalizzata di oli essenziali, chiamata Downtime ACTIV-Essence, ispirata alle foreste canadesi. La fragranza ti aiuta a sentirti con i piedi per terra e sollevato. L'olio ha una consistenza gradevole, non grassa e si asciuga fino a ottenere una finitura setosa una volta assorbito dalla pelle.

Abbiamo anche una versione più ricca dell'olio per il corpo chiamata RUB Solid Balm, che adoro. È ottimo per le zone che tendono a diventare molto secche come gomiti, ginocchia e piedi, ma può essere utilizzato su tutto il corpo come trattamento.

Ultimo ma non meno importante, abbiamo i sali da bagno ricchi di magnesio SOAK, profumati con la stessa miscela di oli essenziali del nostro olio. Fare il bagno è uno dei miei modi preferiti per rilassarmi, quindi i sali da bagno naturali sono al centro della nostra offerta.

Per quanto riguarda gli impegni di MIRROR WATER nei confronti di prodotti etici e naturali:

“Tutti i nostri prodotti sono per oltre il 95% di derivazione naturale; Alcuni sono addirittura di derivazione naturale al 100%. Siamo incredibilmente intenzionali riguardo agli ingredienti che utilizziamo e, cosa più importante, a ciò che non utilizziamo.

Le nostre formulazioni non contengono EDTA, che vengono generalmente utilizzati per scopi di stabilizzazione. Non li usiamo perché non si decompongono naturalmente nell'ambiente e sono stati ritrovati nei corsi d'acqua. Non utilizziamo il benzofenone, un esaltatore di fragranza, a causa del suo impatto negativo sulle barriere coralline. Non utilizziamo parabeni, perché preferiamo utilizzare materiali alternativi che diano priorità al benessere della nostra comunità.

I nostri prodotti sono anche vegani, non testiamo mai sugli animali e cerchiamo di procurarci i nostri ingredienti localmente, ove possibile.

Su come la consapevolezza è diventata un pilastro fondamentale del suo marchio:

“Ho un approccio realistico al benessere e alla consapevolezza. Sono una persona che vuole davvero meditare, ma non riesce ad arrivarci. Quindi cerco invece di iniettare piccoli momenti di consapevolezza durante la mia giornata e la mia settimana. Cose come godermi una tazza di tè, o fare esercizi di stretching quando sono alla scrivania per molto tempo, o fare un bel bagno la domenica mattina. Penso che le persone siano alla ricerca di modi più realistici per incorporare la consapevolezza nella loro giornata, che può sembrare diversa per ognuno. A MIRROR WATER, ci piace offrire suggerimenti semplici piuttosto che far sentire qualcuno come se avesse bisogno di rivedere completamente la sua vita.

Scopri di più su Mirror Water nella gallery qui sotto.





Foto per gentile concessione di MIRROR WATER.