Commercio a Vitré: un ristorante dai sapori italiani nel centro della città

Anaïs e Capucine hanno aperto Le Candiot des frangines rue Poterie a Vitré

C’era una volta Jean-Claude e Évelyne Morin (Le Candiot, rue Poterie a Vitré) che hanno trasmesso il virus della ristorazione e dei buoni prodotti alle loro figlie, Capucine e Anaïs. Il risultato è un nuovo concetto e un nuovo marchio, Le Candiot des frangines.

Le due sorelle hanno imparato molto dai loro genitori. “Dopo aver studiato economia, ho lavorato con loro per dieci anni, sia in sala che in cucina”, le ringrazia Capucine.

Anaïs, da parte sua, ha optato per un corso di scuola professionale che combina servizio e cucina. “Ho lavorato per cinque anni con i nostri genitori”, aggiunge.

Avendo suonato l’ora del pensionamento per Jean-Claude ed Évelyne, dovevano pensare al futuro. “Abbiamo rilevato l’attività ma con un imperativo, non più aperti fino a tarda notte. “

“Un caso del giorno”

Appassionato di cucina e Prodotti italiani, finalizzano un concetto basato su vendita di prodotti made in Italy e vendita di piatti d’asporto. “Possiamo portare i nostri contenitori o riportare i nostri barattoli con un timbro su una carta fedeltà”, ripetono.

Qualcosa per deliziare tutte le papille gustative, soprattutto quelle dei giovani. “La pasta è vita! “

Pasta, ovviamente, ma anche cSalumi Levoni, panettoni, pesti, antipasti, formaggi, salumi e vini italiani. “Solo prodotti tipici da fornitori italiani”, dicono.

Se le due sorelle scommettono su primi piatti, risotti e focacce, non dimenticano i prodotti locali. Un esempio ? Pasta con foie gras e altre ricette a venire a seconda della stagione.

Fare spuntini tutto il giorno

Quando la crisi sanitaria è alle spalle, possiamo usufruire delle sale ristorante e della terrazza per il servizio bar e snack in qualsiasi momento. “Tuttavia, siamo felicissimi dell’inizio della nostra attività, siamo stati ben accolti dal vicinato e ci sono i clienti. “

Conveniente

Le Candiot des frangines, 37, rue Poterie. Contatto: 02 99 74 77 20. Aperto per asporto e spesa non stop, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 19:00 (20:00 venerdì). Sabato dalle 9:30 alle 14:00 Il ristorante sarà eventualmente aperto solo a pranzo dal lunedì al venerdì. Menu sulla pagina Facebook di Le Candiot des Frangines.