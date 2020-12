FC Bayern Monaco: Rummenigge esulta per Tonali, Kimmich parla di infortunio

Karl-Heinz Rummenigge parla del gioiello milanese Sandro Tonali. Joshua Kimmich commenta il suo infortunio. Tutte le notizie dal Bayern di oggi.

Sabato sera, l’FC Bayern Monaco affronterà l’Union Berlin in Bundesliga (ore 18.30). TICK LIVE). Hansi Flick deve ancora fare a meno di Joshua Kimmich, che ora sta parlando delle sue paure per il suo infortunio al menisco.

Nel frattempo, il CEO Karl-Heinz Rummenigge commenta David Alaba, Erling Haaland e il talento milanese Sandro Tonali.

Inoltre: il presidente dell’FCB Herbert Hainer vede ulteriori progressi da fare a Leroy Sane.

Raccomandazione di lettura

In questo articolo troverai tutte le informazioni sull’FC Bayern Monaco da venerdì. Le notizie del Bayern degli ultimi giorni sono qui:

FC Bayern Monaco – Rummenigge su Tonali: “Un bravissimo ragazzo”

L’amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha confermato che il nazionale italiano Sandro Tonali dell’AC Milan non è un problema per l’FCB al momento. Tuttavia, lo sviluppo del ventenne è osservato da vicino.

“Lo conosciamo bene”, ha detto Rummenigge in un’intervista a Tuttosport e ha sottolineato che Tonali “è un bravissimo ragazzo, altrimenti non sarebbe il miglior giovane italiano e non giocherebbe per il Milan”.

Bild: Getty Images

Tuttavia, il 65enne ha consigliato all’italiano di restare per il momento nel suo paese d’origine: “Ho una teoria sui giovani: così come è meglio che i tedeschi crescano qualche anno in Bundesliga, i giocatori italiani non dovrebbero partire troppo presto. Dalla Serie A. “

Tonali è in prestito dal Brescia Calcio ai rossoneri fino a fine stagione. I milanesi hanno quindi un’opzione per l’acquisto.

FC Bayern – Joshua Kimmich: “Il ginocchio era incasinato”

Per la prima volta dall’intervento al ginocchio, il giocatore nazionale Joshua Kimmich ha dato uno sguardo alla sua vita mentale, che è stata incrinata dal grave infortunio. “Il mio ginocchio ha fatto schifo. (…) Avevo paura di svegliarmi e il mio ginocchio è ancora rigido. Poi c’era la paura dell’operazione stessa “, ha detto Kimmich nella recensione speciale annuale della rivista. indietro.

Il 25enne ha riferito che “sicuramente ha giocato un ruolo” che fosse il suo primo intervento. Inoltre, in precedenza non era chiaro cosa sarebbe successo esattamente durante l’operazione. “Meglio e più sano” sarebbe stato “cucire”, ha detto Kimmich, “ma poi sarei stato via per quattro o cinque mesi”. Ma la cucitura non è stata possibile, quindi una parte del menisco è stata rimossa ed è scappato con una pausa di sei settimane.

Bild: Getty Images

Il presidente del Bayern Herbert Hainer su Leroy Sane: “Credo che possa fare molto di più”

Il tre volte vincitore del Bayern Monaco, il presidente Herbert Hainer vede il potenziale del trasferimento di Leroy Sane come re, tutt’altro che esaurito. “Penso che Leroy Sane possa fare molto di più”, ha detto Hainer Sport1, ma ha preso l’attore nazionale per protezione.

Il lungo infortunio, la tensione mentale che ne deriva, la difficile integrazione in una squadra assolutamente superiore, “devi prima farti strada. Non funziona dall’oggi al domani”. All’FC Bayern “tutti sono convinti del suo potenziale. Ha grandi cose su se stesso”, ha sottolineato Hainer e ha chiesto: “Gli deve essere concesso del tempo”.

Bild: Getty Images

FC Bayern: Rummenigge lascia la porta aperta ad Alaba, parla di una possibile mossa di Haaland

Karl-Heinz Rummenigge (65 anni) ha il quotidiano italiano Tuttosport ha rilasciato un’intervista dettagliata. L’amministratore delegato dell’FC Bayern Monaco ha parlato dell’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland, di Paulo Dybala della Juventus Torino, dei negoziati con David Alaba e dei precedenti successi dei rimpatriati dell’FCB Douglas Costa.

Qui puoi accedere direttamente alle dichiarazioni di Rummenigge.

Immagine: Imago Images / Sven Simon

FC Bayern Monaco: le prossime partite ufficiali dell’FCB in sintesi